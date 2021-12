Qu’on le veuille ou non, Apple et Google sont le duopole mobile demandé par les consommateurs

Oxford définit un duopole comme « une situation dans laquelle deux fournisseurs dominent le marché d’un produit ou d’un service ». C’est aussi ce que des pays comme le Royaume-Uni disent que Google et Apple ont en ce qui concerne le marché mobile. C’est assez difficile d’argumenter contre ; il existe des téléphones sans logiciel Google ou Apple, mais ils ne gagneront jamais en popularité. (NDLR : ne jamais dire jamais.)

Dans presque tous les cas, un duopole est une très mauvaise chose. Elle limite le choix des consommateurs, offre aux parties au pouvoir la possibilité de s’entendre et de façonner le marché en leur faveur, et fait monter les prix.

Nous avons vu le duopole Google/Apple en action et il convient pour la plupart. L’époque où l’on achetait un bon téléphone Windows pour 150 $ est révolue et ne reviendra pas. Ce qui est évident avec ce duopole redouté, mais dont on parle rarement, c’est que c’est exactement ce que les consommateurs et une économie de marché voulaient qu’il se produise.

Cela ne veut pas dire vous voulait que cela se produise, afin que vous puissiez vous installer avant de passer aux commentaires. Je ne voulais pas non plus que cela se produise ; Je pense que MeeGo était un meilleur choix, ou peut-être même webOS. Mais deux personnes ne sont pas les décideurs, peu importe à quel point nous aurions voulu que les choses soient différentes. Les consommateurs ont davantage aimé Android et iOS et le duopole actuel est né. Vive le(s) roi(s). Ou quelque chose.

Pour beaucoup de gens, leur premier smartphone était un iPhone ou un téléphone Android. Et ces personnes pourraient trouver fou que d’autres très bons systèmes d’exploitation pour smartphones aient existé avant iOS et Android. BlackBerry et Windows Mobile ont tous deux connu des périodes où ils ont eu plus de succès que les autres marques. Pourtant, aucun des premiers systèmes d’exploitation n’a gagné suffisamment d’adeptes pour chasser la concurrence en nombre significatif comme nous le voyons aujourd’hui.

Maintenant, nous avons des utilisateurs nostalgiques qui récupèrent à contrecœur leur iPhone ou leur Android tout en déplorant la perte de concurrence, en désaccord avec les utilisateurs qui ont accepté les changements avec joie et pensent que nous sommes tous meilleurs grâce à eux. Les deux ont raison. Les deux ont tort.

La chance a joué un rôle.

Google et Apple n’ont pas seulement eu de la chance. Le marketing, les partenariats stratégiques avec les transporteurs et la fidélité à la marque ont tous joué un rôle important. Et même cela ne suffit pas toujours, comme le prouvent les téléphones en panne d’Amazon et de Facebook. Quelqu’un devait « gagner la guerre des applications » et aucun facteur n’aurait pu assurer une victoire. Ajoutez un peu de chance aux décisions intelligentes prises par Apple et Google, et vous arriverez là où nous en sommes aujourd’hui.

La « guerre des applications » dont je parle a joué le plus grand rôle de mon point de vue. Peut-être que je suis blasé, mais le seul avantage évident qu’Android et iOS détiennent sur Windows Phone et d’autres également réside dans la boutique d’applications de chaque entreprise. La facilité d’utilisation ou la sécurité ou même les fonctionnalités ne peuvent tout simplement pas se comparer à jouer à Angry Birds ou à avoir une excellente application YouTube. Cela aussi tourne autour des souhaits des consommateurs.

Si vous développez une application aujourd’hui, vous souhaitez la rendre disponible à la fois pour Android et iOS, car vous le faites pour gagner de l’argent dans la plupart des cas. Vous savez que vous gagnerez plus d’argent si votre application est disponible pour plus de personnes et que créer une autre version de votre application pour relativement peu d’utilisateurs ne sera pas très rentable. De plus, vous appréciez la facilité de distribution et de monétisation même si vous devez mouiller le bec de Google et d’Apple en leur remettant leur coupe par le haut. C’est une question d’économie simple et l’a toujours été.

Windows Phone est mort à cause d’un manque d’application.

Windows Phone est mort à cause d’un manque d’application. Beaucoup de doigts ont été pointés vers Microsoft à propos de sa vitrine numérique ou de ses outils de développement, mais la part de marché est la véritable cause de tout écart d’application. Sans suffisamment d’utilisateurs, sa boutique d’applications n’était pas aussi rentable pour créer des applications. Sans les bonnes applications, il n’y aurait jamais assez d’utilisateurs. L’écart entre les applications a créé un problème technologique pour toutes les personnes impliquées et, finalement, la décision commerciale intelligente a consisté à cesser d’essayer de créer un téléphone capable de rivaliser car aucun téléphone ne pouvait rivaliser. La même chose peut être dite pour Palm, et pré-Microsoft Nokia, et BlackBerry, et toutes les autres idées prometteuses de smartphones qui ne sont pas venues d’Apple ou de Google.

Il s’agit d’un problème avec une solution claire qui est presque impossible à réaliser : construire un meilleur smartphone avec de meilleures applications à un meilleur prix. Peut-être que les amendes et les modifications des lois ou l’application des lois existantes peuvent aider, peut-être pas. Mais ce ne sera pas quelque chose qu’un ingénieur intelligent construisant des prototypes dans son garage sera capable de réparer.

Réfléchissez-y une minute : si je pouvais créer un appareil haut de gamme exécutant la dernière version de ton système d’exploitation préféré du passé mais il n’avait pas d’applications tierces, pensez-vous qu’il se vendrait très bien ? Les gouvernements devraient-ils forcer des changements pour qu’il se vende bien ? Le public acheteur doit-il avoir le dernier mot ?

Le marché devrait – et décidera –.

Si vous avez dit non, peut-être, et oui, alors nous sommes sur la même longueur d’onde. Nous sommes également à la merci de quelqu’un qui n’est pas nous qui prend des décisions qui affectent ce que nous pouvons acheter. Je souhaite acheter une version moderne du Nokia N9 avec toutes les fonctionnalités 5G et Wi-Fi 6e qui rivalisent avec le meilleur téléphone Android, mais je souhaite également pouvoir y installer une poignée d’applications essentielles qui ne le sont pas. t disponible. Un navigateur et des applications Web ne peuvent malheureusement pas tout couvrir.

En attendant, Android n’est pas si mal même si Google peut l’être. Nous avons de vrais choix en matière de matériel et pouvons profiter des avantages liés au fait d’être la moitié du duopole. Espérons simplement que les gouvernements du monde ne le « réparent » pas dans l’oubli.