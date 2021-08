Qu’ont en commun “Free Guy” et “Stranger Things” ?

“Dans l’épopée !”, répond à notre question Prélèvement, avec plusieurs projets sous le bras qui n’impliquent pas les mêmes effets visuels et spéciaux qu’il utilise dans Free Guy et Stranger Things, mais s’il pouvait trouver un point commun pour le film et la série, il considérait définitivement qu’ils convergent dans la façon dont immenses les deux sont des productions.

“La vérité est que je vois comme un grand privilège que les réseaux (télévision et streaming) et les studios me donnent le budget pour pouvoir raconter de nouvelles histoires et les rendre épiques, c’est très satisfaisant et j’espère continuer à me connecter avec le public autour le monde”, a exprimé Shawn.

Une autre chose que les parcelles de Ryan et de Millie Bobby Brown C’est la possibilité de montrer des personnages responsabilisés, qui veulent sortir de l’ombre pour s’aider eux-mêmes et ceux qui les entourent à avoir une vie meilleure, c’est-à-dire qu’ils montrent leurs vertus et leurs défauts comme tout le monde dans la vraie vie, devenant très rôles humains.

“Free Guy et Stranger Things sont liés, notamment parce que dans ce dernier, il y a aussi des personnages, en l’occurrence des enfants, qui sont dans l’ombre, qui sont les nerds, qui sont les parias, mais qu’en est-il (comme avec Ryan) d’eux devenant les héros; s’est également produit dans Real Steel (avec Hugh Jackman).

“C’était de quelqu’un qui était un perdant, qui était un boxeur, mais qui a obtenu la rédemption grâce au combat de robots, alors oui, j’aime les histoires comme ça, qui parlent de l’autonomisation des personnes et du potentiel humain.”, a-t-il expliqué visiblement. excité Prélèvement.