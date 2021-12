Qu’ont-ils opéré sur Jomari Goyso ?

. Quelle a été l’opération de Jomari Goyso ?

La semaine dernière, Jomari Goyso a surpris tous ses followers, après avoir annoncé qu’il était hospitalisé et qu’il allait se faire opérer. Et bien que le juge de la 12e saison de Nuestra Belleza Latina n’ait pas révélé les raisons qui l’ont poussé à passer sous le couteau, lors d’un entretien honnête avec Lourdes Stephen, l’Espagnol a été honnête sur ce qui l’a conduit à l’hôpital.

L’Espagnol a révélé que son opération consistait à enlever certaines masses qui s’étaient formées dans son corps, un produit de procédures illégales qui ont été effectuées sur le corps pendant 10 ans pour pouvoir avoir des pectoraux et des muscles plus gros, ce qui, au fil du temps, faisait des ravages. .

« J’ai enlevé deux grumeaux que j’avais sur mon corps, ce qu’ils m’avaient déjà dit. Il était dans la démarche depuis près de deux ans », a expliqué la fashionista. « Je commence à avoir des grumeaux sur mes pectoraux sous le mamelon et je demande : ‘c’est normal que ça durcisse.’ C’est normal, c’est pour ça que tu prends les pilules pour bloquer les cellules précancéreuses (l’entraîneur personnel qui t’a recommandé de prendre des stéroïdes lui a dit) ».

L’ibérique a avoué qu’il s’injectait dans la fesse tous les jours, mais avec le temps, il a développé une infection et quand il est allé chez le médecin, ils l’ont averti qu’ils devaient l’opérer.

« Vous vous injectez et les muscles se développent… et vous ne pouvez pas imaginer. Je m’injectais tellement mal que ça s’est infecté et a commencé à rouler en boule, et ils m’ont dit ‘cela pourrait être un cancer' », a déclaré Jomari avec beaucoup de courage. « Ils font une biopsie, ça me fait peur et heureusement il s’avère que ce n’est pas mal, en même temps je remarque la boule de la cuisse de la fesse comme elle n’était pas partie. »

Jomari a déclaré que l’erreur d’injecter des substances dangereuses dans son corps pour agrandir ses muscles était due à l’insécurité de sentir que son corps n’était pas naturellement assez beau et à la peur d’être gros.

Jouer

Jomari n’a pas pu retenir ses larmes lorsqu’elle a entendu l’histoire d’un participant. La participante Jessica Quintero a raconté un passage difficile de sa vie lorsqu’elle a été maltraitée dans son enfance, mais ne manquez pas la réaction de Jomari en l’entendant. Réveillez l’Amérique avec les dernières nouvelles et le meilleur du divertissement : potins, jeux, concours, conseils utiles et invités spéciaux. Présenté par : Karla Martinez, Satcha Pretto, Alan Tacher, Johnny Lozada,… 2015-01-26T17 : 22 : 57Z

» MON INTERVENTION CHIRURGICALE » Le besoin d’être accepté est très grand et malheureusement un corps naturel n’est pas attractif dans la société dans laquelle nous vivons, un corps traité et transformé chirurgicalement l’est. C’est pourquoi tout le monde rêve de l’obtenir! La question que je ne me suis pas posée ce jour-là, et que j’aurais dû me poser, serait celle-ci ; Vaut-il la peine de perdre la vie à cause du besoin de se sentir accepté ? », a commenté l’animateur de télévision dans un message sur son Instagram où il évoquait son opération. « La réalité est que la seule personne qui a besoin de s’accepter, c’est vous ! MERCI ENCORE POUR VOS PRIÈRES ! Dans mon podcast se trouve le chapitre complet ! ».