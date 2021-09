Quota inexplicable pour le Bayern

in

09/09/2021

Si il Le Bayern Munich joue en Bundesliga, il est impossible de ne pas penser à sa victoire. Les hommes de Julian Nagelsmann ont un défi de taille à relever : battre le RB Leipzig, mais la qualité et le punch ont beaucoup. De plus, les hommes de Jesse Marsch n’ont pas pris les trois points d’un tel duel depuis 2018.

Maintenant, soyez prudent. Le Bayern a fait beaucoup de victimes et devra se retirer de la deuxième unité de la Red Bull Arena. Davies, Lucas Hernández, Tomas Müller, Pavard, Roca, Sabitzer, Tolisso et Upamecano… des noms très importants qui ne pourront pas aider leurs compagnons.

Ce qui se passe, c’est que les frais sont très attractifs. Le Bayern est rarement vu au-dessus de 2 euros et cette fois, également pour jouer à l’extérieur, leur victoire est payée à [2.25]. De plus, les favoris au titre final ne connaissent pas la défaite et ajoutent sept points sur neuf possibles.

Si vous pensez que Leipzig ne tombera pas, que les locaux gagnent ou font match nul, vous négociez à [1.6]. Ça oui, Il faut tenir compte du fait que le RB a perdu deux des trois crashs au cours des trois premiers jours et cela n’ajoute que trois points. Ils doivent se réveiller maintenant et le Bayern ne semble pas être le rival le plus approprié pour le faire.

Quant aux noms propres, il y en a un qui se démarque des autres. Si vous parlez d’un objectif, il est obligatoire de le faire par Robert Lewandowski. Le Polonais est l’un des meilleurs attaquants du 21e siècle et ce qu’il marque dans ce match est payé sur Betfair pour [1.7], un tarif non négligeable qui peut être vraiment intéressant.