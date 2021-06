Quota Maratha: Maharashtra CM Uddhav Thackeray, Dy CM Ajit Pawar rencontrent PM Narendra Modi

Le gouvernement de Maha Vikas Aghadi (MVA) dirigé par Shiv Sena est composé du PCN et du Congrès.

Le ministre en chef du Maharashtra Uddhav Thackeray, le vice-CM Ajit Pawar et le ministre du cabinet Ashok Chavan ont rencontré aujourd’hui le Premier ministre Narendra Modi sur une série de questions, notamment le quota de réservation Maratha. Le chef du Congrès Ashok Chavan dirige le sous-comité du cabinet sur le quota Maratha. Le ministre de l’Intérieur de l’État, Dilip Walse Patil, avait déclaré qu’outre la réservation Maratha, la réservation OBC, le remboursement de la TPS et l’aide financière pour le soulagement du cyclone étaient à l’ordre du jour de la réunion. La rencontre entre CM Thackeray et PM Modi intervient après que la Cour suprême a annulé le 5 mai une loi de 2018 prévoyant des réserves à la communauté Maratha en matière d’emploi et d’éducation dans l’État.

L’Assemblée législative du Maharastra a adopté la loi sur les réserves le 30 novembre 2018, accordant un quota de 16% d’emplois et d’éducation à la communauté. Alors que la Haute Cour de Bombay avait confirmé la loi, elle avait réduit le quota à 12 pour cent dans l’éducation et à 13 pour cent dans les emplois gouvernementaux.

La Cour suprême a qualifié la loi sur les réserves de Maratha d’inconstitutionnelle, affirmant qu’elle violait le plafond de 50 % de réserves. Il a également déclaré que la communauté Maratha n’est pas en retard sur le plan social et éducatif. La cour suprême a maintenu que, conformément au 102e amendement constitutionnel, les États n’ont pas le droit de promulguer une loi sur les réserves.

Le gouvernement de l’État soutient que le quota de 10 pour cent pour la section économiquement plus faible adopté par le Centre dépasse également le plafond de 50 pour cent fixé par la Cour suprême.

Le gouvernement du Maharashtra avait formé un comité dirigé par le juge (ret) Dilip Bhosale pour examiner le jugement. Le comité a étudié la décision de la plus haute juridiction et a recommandé le dépôt d’une requête en révision.

Hier, le président du PCN, Sharad Pawar, avait également fait appel à CM Thackeray. Les rapports ont affirmé qu’il avait rencontré le CM au sujet de la question des quotas. C’était la deuxième rencontre de Pawar avec Thackeray en quinze jours.

