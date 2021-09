Quota OBC : qu’est-ce que le plafond de réservation de 50 % et pourquoi l’opposition veut que le gouvernement Modi l’annule

La réservation a été un élément clé du scrutin des partis politiques, que ce soit dans l’Haryana, le Maharashtra, le Bihar ou le Pendjab. (PTI)

La dernière session parlementaire de la mousson a vu les partis d’opposition coincer le gouvernement au-dessus du plafond de réservation de 50 pour cent après que la Cour suprême a annulé la réservation de Maratha et l’annonce par le Centre d’un quota de 27 pour cent pour les autres classes arriérées (OBC) et de 10 pour cent de réservation pour les candidats des sections les plus faibles (EWC) dans le quota All India (AIQ) dans les cours de médecine et de dentisterie. La réservation a été un élément clé du scrutin des partis politiques, que ce soit dans l’Haryana, le Maharashtra, le Bihar ou le Pendjab. Le gouvernement a également adopté le projet de loi d’amendement à la Constitution (127e) au Parlement pour rétablir le pouvoir des États de faire leurs propres listes OBC. Cependant, les partis d’opposition ont exhorté le gouvernement à présenter un projet de loi pour supprimer le plafond de quota de 50 pour cent fixé par la Cour suprême de l’Inde. Réagissant à la demande de suppression du plafond des quotas de 50 pour cent, le ministre de la Justice sociale et de l’Autonomisation, Virendra Kumar, a déclaré que les tribunaux avaient maintes fois souligné le plafond de 50 pour cent et qu’il fallait prêter attention aux aspects constitutionnels. Le ministre avait également noté que si les listes d’États de l’OBC étaient supprimées, près de 671 communautés seraient privées des avantages de la réservation.

Quel est le plafond de réservation de 50 % ?

En 1980, le comité des deuxièmes classes arriérées dirigé par BP Mandal, souvent appelé Commission Mandal, avait recommandé une réservation de 27 % pour les OBC et de 22,5 % pour les castes/tribus répertoriées. En 1990, le gouvernement du Congrès avait accordé 27 pour cent de réservation pour les classes socialement et éducativement arriérées. Cette décision a conduit à une protestation massive et a été contestée devant le tribunal suprême. En 1991, le gouvernement du Congrès a publié une autre notification prévoyant une réserve supplémentaire de 10 pour cent pour les autres sections économiquement arriérées. Cependant, le quota de 27% (selon la commission Mandal) a été confirmé par la Cour suprême tandis que la cour a annulé le quota de 10% sur la base de critères économiques. Le tribunal a également observé qu’une classe arriérée ne peut être déterminée exclusivement sur la base de critères économiques et a noté que les classes arriérées pouvaient être identifiées en fonction des castes. Le tribunal a également statué que la réservation totale fournie sous différentes catégories ne doit pas dépasser la limite de 50 pour cent. Le tribunal avait également demandé au gouvernement de séparer convenablement les couches crémeuses.

Pourquoi l’opposition veut-elle que le gouvernement Modi annule le plafond de 50 % ?

Alors que la réservation était initialement destinée à l’élévation des castes arriérées, au fil du temps, elle est devenue davantage une planche de sondage. De nombreux États souhaitent augmenter le plafond de réservation afin d’offrir des avantages à davantage de castes. Le Tamil Nadu fournit déjà une réserve de 69 pour cent et la même chose a été contestée devant la Cour suprême. Le député du Congrès Abhishek Manu Singhvi avait demandé au Parlement qu’un recensement basé sur les castes soit effectué car la limite de quota de 50 pour cent pour les classes arriérées a déjà été dépassée dans 30 États et territoires de l’Union. Il a dit que bien qu’il y ait un quota d’emploi de 17 pour cent pour les classes arriérées, leur pourcentage de population est plus élevé. Singhvi a affirmé que le gouvernement craignait que si un recensement basé sur les castes était effectué, la réserve pourrait passer de 22% à 35%.

Les États veulent décider eux-mêmes du quota de réservation en fonction de la structure unique de leurs populations en fonction des différentes castes. Cela fait presque trois décennies que le verdict du SC fixant la limite supérieure des plafonds de réservation et les États soutiennent que les circonstances sociales de nombreux États ont changé au fil du temps avec la croissance de la population parmi les différentes communautés.

Le dilemme du BJP

Alors que les États et les partis régionaux se sont fait entendre pour exiger la suppression du quota de 50 pour cent des castes, le BJP est resté muet sur la question. Principalement parce que, bien qu’il bénéficie du soutien de la communauté OBC, la forte banque de votes du parti provient également de la catégorie générale. Or, si le plafond de réservation de 50 % est aboli par voie législative, ce sera certainement au détriment de la catégorie générale. Le gouvernement Modi a proposé la réservation de la section économiquement plus faible pour fournir des avantages de réservation aux pauvres de la catégorie générale et cela aussi sans toucher au plafond de quota maximum fixé par la juridiction supérieure. Étant donné que les États ont désormais le pouvoir de créer leur propre liste OBC, la demande de législation visant à supprimer la limite supérieure de 50 pour cent sera plus forte dans les années à venir.

