Quota pour les rojiblancos en Allemagne

31/07/2021 à 11h07 CEST

pari

Le Atlético de Madrid et Wolfsbourg des visages sont aperçus ce samedi dans un affrontement qui ne se jouera pas dans le domicile habituel des Allemands, l’arène Volkswagen, mais se jouera au stade AOK. Un match qui intervient après que les rojiblancos aient déjà remporté leur première victoire contre Numancia. Bien sûr, contre Salzbourg, ils se sont inclinés 1-0 lors du deuxième match de préparation.

Les chances de ces matchs de pré-saison sont toujours quelque peu trompeuses. Les équipes ne laissent pas tout sur le terrain, il y a beaucoup de victimes et plus de changements que d’habitude sont autorisés. Pourtant, le favoritisme de Wolfsburg, au moins aussi prononcé, n’est pas justifié. Que les Allemands gagnent est payé [1.7].

Contre Salzbourg a Athlète de Madrid un peu hésitant, surtout devant la porte, cependant contre Wolfsburg Simeone devrait commencer à donner des minutes aux joueurs qui arrivent, et c’est toujours un gage de qualité et d’objectifs. Thomas Lemar, par exemple, s’est déjà entraîné avec les rojiblancos et que l’Atleti marque plus d’un but contre les Allemands est payé pour [2.9].

La dernière fois que les deux ensembles ont été mesurés, c’était en 2014 et, bien que cela ne fasse pas grand-chose car les modèles ont beaucoup changé, Les hommes de Simeone ont remporté la victoire avec une victoire 1-5. Bien sûr, c’était aussi dans un match amical de pré-saison.

Mais s’il y a un quota qui nous semble intéressant, c’est la double chance en faveur de l’Atlético de Madrid. Il se peut que les pertes soient la clé, mais que les rojiblancos gagnent ou fassent match nul [1.95]. C’est un affrontement compliqué dans lequel il y aura de nombreuses alternatives, mais avec ces chiffres, il est nécessaire de l’essayer.

Le prochain affrontement pour Cholo Simeone ce sera le Trophée Carranza contre Cadix, un match qui avait dû être suspendu l’an dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Le mercredi 4 août à 20h00, vous pourrez, cette fois, profiter d’un grand match dans le sud de l’Espagne.