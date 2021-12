Quota pour Oviedo, au bord des playoffs de promotion

11/12/2021 à 12h25 CET

le Valladolid Il a commencé la saison dans LaLiga SmartBank avec la vitalité d’être l’un des favoris pour la promotion directe et, bien qu’au début de la saison il lui ait fallu un peu de temps pour commencer, il est maintenant déjà en position éliminatoire et se bat pour monter plus haut. Ce dimanche il aura devant un Oviede qui en veut aussi plus.

Les Oviedo n’ont pas perdu lors des cinq derniers matchs et, Bien que lors des deux derniers matchs entre ces deux équipes la victoire soit tombée du côté de Valladolid, les deux équipes arrivent à ce match d’une manière très similaire. C’est pourquoi la double chance en faveur d’Oviedo nous semble vraiment très intéressante. [1.85].

Si, par contre, vous pensez que ce sera le Valladolid celui qui remporte la victoire, le quota pour cela est [1.8]. Les blanquivioletas sont favoris pour ce match selon Betfair et devant leur public cela peut être une option intéressante.

Compte tenu du fait qu’il s’agit de deux équipes qui ont une attaque puissante et qui recherchent le but opposé, nous pouvons viser le dépassement de but avec un quota au-dessus du pair. Que plus de deux buts soient marqués à Valladolid – Oviedo est payé pour [2.15].

Au niveau des noms propres, il y a un attaquant qui sort du lot dans ce match. Sergio León est un attaquant de premier ordre et le montre depuis des années. Maintenant, il marque ses buts dans LaLiga SmartBank et qu’il marque contre Oviedo est payé pour [2.7].