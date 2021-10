QurHealth : les soins de santé reçoivent une grande dose de technologie

Ravi Kunduru, fondateur et PDG, QurHealth

Des citoyens en bonne santé sont le plus grand atout qu’un pays puisse avoir, a déclaré Winston S Churchill, Premier ministre du Royaume-Uni en temps de guerre. Mettant ce principe en pratique, QurHealth, une société de gestion de données de santé, a pour mission de redéfinir les soins de santé personnalisés pour les patients afin d’améliorer la qualité des soins, l’engagement des patients et l’éducation des patients. Une émanation de Ventech Solutions, États-Unis, Qurhealth s’appuie sur les meilleures pratiques de l’industrie et des techniques modernes en matière d’IA, de ML et d’analyse de données pour promouvoir un paradigme innovant pour la qualité des soins des patients et l’interaction des patients avec les soignants, les médecins et les hôpitaux pour de meilleurs résultats de santé.

La société propose des solutions informatiques de santé complètes à une variété d’acteurs de la santé, comprenant des prestataires de soins, des payeurs, des patients et des chercheurs, a déclaré son fondateur et PDG, Ravi Kunduru.

« Dans un moment majeur qui consolide notre pensée initiale, nous avons présenté Sheela – le premier assistant de santé personnel conversationnel multilingue de l’Inde en 2020 pour aider les patients à gérer plus de 30 maladies à l’aide de leurs smartphones et Alexa », informe Kunduru. « En outre, chaque patient dispose d’un fournisseur de soins personnalisé qui offre un soutien en temps réel aux soins de santé et surveille à distance l’état de santé du patient pour une prévention précoce des comorbidités au cours des différentes étapes d’un problème de santé. »

De plus, pour intensifier la guerre contre Covid-19, la société a lancé QurOne, qui serait le premier programme indien de conciergerie de soins aux patients. « Grâce à cette initiative, nous avons effectivement servi plus de 600 patients en sept semaines. Et en une semaine, grâce à QurOne, nous avons intégré une équipe de plus de 100 médecins, diététiciens, nutritionnistes, psychologues et autre personnel paramédical pour soutenir l’initiative », explique Kunduru.

« Chez QurHealth, nous pensons que ‘la performance n’a pas besoin de preuve’. Le fait que nous nous soyons associés à plus de 100 hôpitaux pour servir trois patients lakh en tant que partenaire de soins de santé sûr et fiable en l’espace de neuf mois est le début de notre avenir radieux, sauvant des millions de vies dans le monde », a déclaré Kunduru.

« Nous sommes en bonne voie pour réaliser 1 million de dollars de chiffre d’affaires au cours des trois prochains trimestres avec une projection pour atteindre 36 millions de dollars au cours des 36 prochains mois avec une forte empreinte en Inde et aux États-Unis. D’ici 2025, nous sommes impatients de servir 100 millions de patients dans le monde en tant que société de conciergerie de soins de santé sûre et de confiance tout en établissant un réseau de 1 million de prestataires », ajoute-t-il.

