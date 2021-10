Quvenzhané Wallis a grandi dans les premières photos à voir à la télévision

Quvenzhané Wallis met le swag dans Swagger.

L’actrice de 18 ans, qui a d’abord conquis le cœur du public partout dans le film Beasts of the Southern Wild de 2012, avait l’air d’avoir grandi pour la première de la série Apple + TV, Swagger le 26 octobre. Dans le basket- émission centrée, qui est produite par la star des Brooklyn Nets Kevin Durant, la nominée aux Oscars joue une vedette de basket-ball féminin contre de nombreux adversaires, à la fois sur et en dehors du terrain.

Pour le premier événement de la série à New York, Quvenzhané portait un costume à imprimé léopard à sequins, associé à une bralette noire. Quant aux accessoires de l’actrice, elle a opté pour des escarpins noirs à bout ouvert et un sac de basket pailleté, taillés pour l’occasion.

Comme les cinéphiles s’en souviendront peut-être, Quvenzhané est entrée dans l’histoire en 2012 en devenant la plus jeune à être nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice (elle n’avait que 6 ans lorsqu’elle a tourné Beasts of the Southern Wild). Depuis lors, elle a joué dans un certain nombre de projets à succès, dont 12 Years a Slave et Annie.