Qu’y a-t-il dans la boutique d’objets Fortnite – 30 octobre 2021 : le skin de la mariée de Frankenstein fait ses débuts

Avec Halloween à venir ce week-end, la boutique d’objets Fortnite propose aujourd’hui le dernier nouveau skin d’octobre. Après une série chargée d’au moins une nouvelle peau ou un nouveau style chaque jour ce mois-ci, la saison effrayante devrait se terminer avec un personnage classique qui renaît dans une image moderne. Voici ce qu’il y a dans la boutique d’objets Fortnite pour le 30 octobre 2021.

Le nouvel ajout de marque est le La mariée de Frankenstein peau, bien que vous ne puissiez pas la repérer tout de suite. Au lieu de sa coiffure traditionnelle en noir et blanc qui rivaliserait en hauteur avec la ruche de Marge Simpson, la mariée renaît dans le cadre d’une nouvelle collaboration entre Fortnite et Universal Monsters.

Plus tôt cette semaine, nous avons partagé la révélation de We Will Be Monsters, une nouvelle série limitée animée mettant en vedette les célèbres monstres du cinéma qui ont chacun subi une métamorphose complète pour célébrer une vision plus diversifiée des personnages intemporels. Le premier épisode est déjà disponible dès maintenant dans le cadre du festival du film d’horreur de Fortnite, Shortnitemares, mais vous pouvez récupérer la mariée renaissante même si vous n’assistez pas au spectacle. Elle vous coûtera 1 200 V-Bucks, mais ne contient aucun produit cosmétique supplémentaire autre qu’un style alternatif qui permet de porter sa capuche plutôt que de la laisser pendre sur ses épaules.

Frankenstein’s Bride est le premier de nombreux monstres de cinéma réinventés à frapper Fortnite au cours des prochains mois.

Alors que les prochains épisodes débutent en 2022, d’autres monstres universels réinventés frapperont également Fortnite, bien que nous ne sachions pas encore exactement combien.

Ailleurs dans la boutique, vous trouverez des skins rétro comme Renégat (Saison 1) et Instinct (Saison 6), le toujours présent Ensemble de héros déchus avec des versions zombies des super-héros personnalisables de Fortnite et de nombreux autres croisements sous licence tels que Resident Evil, Ariana Grande, et Dune.

Pour un aperçu complet de la boutique d’objets aujourd’hui, capturez chaque article dans cette image pratique d’iFireMonkey.

Profitez des derniers jours de Fortnitemares, puis préparez-vous à l’impact car la Cube Queen ne semble pas encore avoir fini de causer des problèmes.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.