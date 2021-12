Qu’y a-t-il dans le Battle Pass Fortnite Chapter 3 Saison 1

Le chapitre 3 de Fortnite est arrivé, ce qui signifie que le pass de combat de la saison 1 est là pour offrir aux joueurs dévoués plus de 100 nouveaux articles cosmétiques, dont huit nouveaux personnages, de nombreux styles alternatifs, de nouveaux planeurs, pioches, etc. Bien que les nouveaux ajouts majeurs soient définitivement Spider-Man et The Foundation, il y a beaucoup de nouveaux objets amusants à gagner cette saison. Décomposons tout dans le pass de combat Fortnite Chapter 3, Season 1.

Comme mentionné, la star du spectacle est Homme araignée, et Epic le sait. Le développeur a mis le webslinger au centre de son nouvel art promotionnel, et avec trois costumes Spider-Man différents à débloquer cette saison, cela a du sens. Les fans de bandes dessinées vont adorer les options du Spidey traditionnel, ainsi que les alternatives symbiote et Future Foundation. Cette saison comprend même le Spider-Man pointant le mème comme emote, donc quand vous trouvez d’autres têtes de web dans le monde, vous pouvez vous émerveiller devant votre sosie.

La Fondation va également être un gros problème car nous savons maintenant avec certitude qu’il est joué par The Rock, à la fois en ressemblance et en voix. La Fondation est la « peau secrète » de cette saison, qui de nos jours est moins un secret qu’un jeu d’attente. Il ne sera pas déverrouillable dans Fortnite avant le 6 février environ, selon les menus du jeu. À ce moment-là, lui et sa gamme complète de produits cosmétiques viendront probablement avec leurs propres défis que vous devrez relever afin de tous les débloquer.

En attendant, six autres personnages se présentent pour la première fois dans Fortnite, dont une boule de gomme ambulante, un mystérieux fabricant de masques et plusieurs guerriers inspirés de l’histoire du monde. Voici les huit personnages du Battle Pass par leur nom :

ShantaRoninLt. John LlamaHavenGumboHarloweSpider-ManLa Fondation

Vous pouvez voir un aperçu de leurs gammes cosmétiques complètes ci-dessous, y compris tous les styles bonus à gagner après le niveau 100. Des styles éclairés seront révélés dans les prochains jours pour les joueurs qui cherchent à franchir le niveau 200 dans le Battle Pass.

Le chapitre 3 de Fortnite commence en beauté.

Galerie

Parallèlement à la passe de combat, nous savons nous attendre à plus de collaborations et de personnages originaux tout au long de la saison. Epic a déjà annoncé que d’autres « amis et ennemis » de Spider-Man arriveront (Miles Morales quand ?)

Nous savons également que Marcus Fenix ​​et Kait Diaz seront en route, venant de la série Gears of Wars, qu’Epic Games a aidé à créer. Ce sera une autre saison mouvementée, alors restez à l’écoute pendant que nous la couvrons à chaque étape du processus.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.