Qu’y a-t-il dans le nouveau projet de loi sur les infrastructures – et pourquoi c’est un gros problème

Peu de gens se réveillent ravis de la possibilité d’un projet de loi fédéral sur les infrastructures. Mais la nouvelle d’un accord d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars entre démocrates et républicains, avec 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses, est un gros problème – un accord qui pourrait affecter la vie des Américains à la fois directement et indirectement.

Le projet de loi lui-même comprend de nombreuses mesures qui aideront les générations actuelles et futures : une expansion majeure de l’Internet haute vitesse; les dépenses pour les routes, les ponts et le transport en commun; et le financement de l’eau potable. Il comprendrait de nouvelles mesures pour lutter contre le changement climatique, notamment de l’argent pour les véhicules électriques et la modernisation du réseau électrique.

Deuxièmement, le fait que le Sénat ait conclu un accord pourrait éventuellement débloquer un projet de loi encore plus gros et plus ambitieux qui pourrait également faire une grande différence dans la vie des gens. Si l’accord bipartite est finalement adopté, les démocrates modérés auront la couverture qu’ils voulaient pour voter pour un projet de loi que le Congrès peut adopter avec le seul soutien des démocrates.

Ce deuxième projet de loi se concentrerait en grande partie sur le programme « d’infrastructure humaine » du président Joe Biden : étendre les crédits d’impôt pour enfants, établir des congés familiaux et médicaux payés, financer un établissement préscolaire universel et un collège communautaire gratuit et d’autres mesures contre le changement climatique. Ce sont toutes des choses, encore une fois, qui auraient un impact considérable sur la vie des gens – s’ajoutant à la plus grande expansion des programmes de protection sociale depuis la Great Society de l’ancien président Lyndon Johnson, qui comprenait Medicare et Medicaid, dans les années 1960.

La route vers Biden pour signer ces mesures n’est pas certaine. La plupart des détails étant maintenant réglés, l’accord bipartite a dépassé un vote anticipé au Sénat 67-32, avec l’adhésion de 17 républicains. Mais maintenant, le Sénat devra donner son approbation complète au projet de loi, ainsi que la Chambre des représentants, avant que Biden ne puisse le signer. Ensuite, les démocrates devront adopter – avec seulement quelques voix à perdre à la Chambre et aucun au Sénat – l’autre projet de loi plus important avant qu’il ne se retrouve sur le bureau de Biden.

Pourtant, Biden et d’autres démocrates poussent dur, considérant cela comme la pierre angulaire des réalisations du président. Le parti de Biden a déjà adopté un plan de relance de 1,9 billion de dollars plus tôt cette année axé sur le soulagement économique à court terme. Mais l’ensemble des factures d’infrastructure – qui fait partie de son programme « Construire en mieux » – aurait un impact à plus long terme et aiderait à définir l’héritage de Biden dès le début. À tout le moins, les démocrates espèrent que les projets de loi montreront aux Américains, à l’approche des élections de mi-mandat de 2022, que le parti essaie d’aider.

Un thème cohérent de la présidence de Biden est son argument selon lequel les démocrates doivent montrer que la démocratie – et le gouvernement fédéral – peuvent fonctionner pour les Américains ordinaires. Après une année de Covid-19 au cours de laquelle la réponse fédérale a été tout sauf compétente, et après des décennies supplémentaires au cours desquelles le rôle du gouvernement dans la vie quotidienne a été réduit et caché (ce que les experts appellent «l’État submergé»), beaucoup ont perdu confiance que le gouvernement peut travailler pour eux. Biden espère qu’en prenant des mesures immédiates qui peuvent avoir un impact sur la vie des gens, cela pourra changer.

Comme Biden l’a dit dans son discours au Congrès en avril, « Nous devons prouver que la démocratie fonctionne toujours. Que notre gouvernement fonctionne toujours – et que nous pouvons offrir à notre peuple. »

Cela commence par l’accord bipartite. Et bien que l’accord ne soit peut-être pas aussi important que l’autre projet de loi qu’il permet, cela ne signifie pas que l’accord bipartite ne fera rien par lui-même, loin de là.

Le projet de loi bipartite fait beaucoup à lui seul

Évalué à 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses fédérales, l’accord bipartite se concentre presque entièrement sur des projets d’infrastructure physique qui permettront de reconstruire des parties de la société américaine et de prendre des mesures sur des problèmes à plus long terme, du changement climatique à l’amélioration de l’accès à Internet.

Voici les domaines qui feraient l’objet de nouvelles dépenses importantes :

Projets de transport : Le projet de loi dépenserait 110 milliards de dollars en nouveaux fonds pour les routes, les ponts et les projets connexes. Il engagerait également 39 milliards de dollars pour le transport en commun – que l’administration Biden a décrit comme « le plus gros investissement fédéral dans le transport en commun de l’histoire » – ainsi que 66 milliards de dollars pour le rail. Il dépenserait 42 milliards de dollars dans les ports, les aéroports et les projets connexes. Et il investirait 11 milliards de dollars pour rendre les routes américaines plus sûres.

Communautés reconnectées : Au cours des dernières décennies de construction de routes, de nombreuses villes américaines ont été physiquement divisées par de grandes autoroutes, affectant de manière disproportionnée les communautés minoritaires. Le projet de loi dépenserait 1 milliard de dollars pour reconnecter bon nombre de ces endroits.

Internet haut débit: Le projet de loi dépenserait 65 milliards de dollars dans le but de fournir un accès Internet haut débit à tous les Américains, visant en outre à renforcer la concurrence entre les fournisseurs et à réduire le coût de l’Internet haut débit pour le rendre plus abordable.

Véhicules électriques: Le projet de loi investirait 7,5 milliards de dollars dans un réseau national de chargeurs de véhicules électriques. Il consacrerait également 7,5 milliards de dollars à l’électrification des bus et des ferries. Ces actions, a déclaré l’administration Biden, visent à créer des emplois, mais aussi à lutter contre le réchauffement climatique en décarbonant les principaux composants des systèmes de transport américains.

Autre action sur le changement climatique : Le projet de loi ferait également plusieurs autres investissements destinés à lutter contre le changement climatique, notamment 28 milliards de dollars dans l’infrastructure du réseau électrique, la résilience et la fiabilité (en partie pour aider à étendre la portée de l’énergie propre) et 46 milliards de dollars pour, en partie, atténuer les dommages causés par les inondations. , les incendies de forêt et les sécheresses.

Eau potable propre : L’accord dépenserait 55 milliards de dollars en infrastructures d’eau potable, en particulier pour éliminer les tuyaux en plomb et autres produits chimiques dangereux dans les lignes de service d’aujourd’hui.

Nettoyer l’environnement : Le projet de loi engagerait également 21 milliards de dollars dans l’assainissement de l’environnement, en particulier pour nettoyer les sites de superfonds et les friches industrielles, les mines abandonnées et les puits de gaz orphelins.

Les négociateurs affirment que le plan est financé par la réaffectation des fonds inutilisés du programme de secours économique, l’application de la lutte contre la fraude aux allocations de chômage, un retard de la règle de remboursement de Medicare Part D et plusieurs autres sources généralement plus petites.

Rien de tout cela n’est peut-être aussi excitant que le gouvernement qui vous envoie de l’argent par la poste, mais c’est néanmoins un gros problème : en plus de la reconstruction traditionnelle d’infrastructures en ruine à laquelle vous vous attendez dans ce genre de plan, il s’attaque également à une foule de problèmes qui ont été très présent dans la vie des Américains au cours de la dernière année. Cela inclut le réchauffement climatique au milieu de l’intensification des sécheresses, de la chaleur et des incendies de forêt, mais aussi des problèmes tels que l’incapacité de nombreux Américains à travailler à domicile ou à fréquenter l’école virtuellement, du moins avec une certaine cohérence, pendant les blocages de Covid-19 en raison d’un accès Internet médiocre.

L’accord est un pas en arrière, à certains égards, par rapport à ce que Biden a proposé plus tôt cette année – et même à l’accord bipartite préliminaire avant des négociations détaillées. Par exemple, les fonds du transport en commun ont été réduits d’environ 10 milliards de dollars. Comme Biden l’a reconnu, “Aucune des deux parties n’a obtenu tout ce qu’elle voulait. Mais c’est ce que signifie faire des compromis et forger un consensus.

Alors qu’un nombre suffisant de républicains – au moins 10 – semblent être d’accord avec l’accord pour surmonter l’obstruction systématique du Sénat, d’autres continuent de s’y opposer. L’ancien président Donald Trump a fait valoir que le projet de loi donnerait aux démocrates une victoire politique, ce qui leur permettrait de remporter plus facilement les élections futures. Les législateurs républicains ont exprimé des inquiétudes distinctes selon lesquelles le projet de loi dépenserait trop, alimentant des niveaux d’inflation qu’ils prétendent – ​​bien que de nombreux économistes ne soient pas d’accord – qui sont trop élevés et dangereux.

Pourtant, l’accord semble avoir surmonté suffisamment d’obstacles de la droite et, dans une moindre mesure, de la gauche pour probablement passer le Sénat et peut-être la Chambre dans les semaines à venir.

L’accord ouvre la voie à une facture de réconciliation beaucoup plus importante

Avec l’accord bipartite verrouillé, les démocrates peuvent désormais passer à un projet de loi plus important qu’ils ont l’intention de faire passer par le processus de réconciliation budgétaire, une manœuvre limitée qui permet au Sénat d’adopter un projet de loi à la majorité simple. Cela faisait partie d’un calcul politique : les démocrates les plus modérés du Congrès, tels que les sens. Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ), voulaient montrer qu’ils travaillaient au-delà des lignes de parti – une décision populaire, en particulier pour les démocrates dans les États violets ou rouges – avant d’adopter un autre gros projet de loi sur une base partisane.

Les détails de ce projet de loi restent en suspens. Cela inclut le coût: bien qu’il ait été initialement fixé à 3,5 billions de dollars, Sinema, une épine modérée du côté des progressistes, a indiqué cette semaine que le prix était trop élevé pour elle.

Ce que nous savons du projet de loi suggère qu’il se concentrera moins sur l’infrastructure physique et davantage sur « l’infrastructure humaine », c’est-à-dire des projets qui investissent dans les personnes plutôt que dans les choses physiques. Parmi les inclusions potentielles dans le projet de loi : un crédit d’impôt pour enfants élargi, des congés familiaux et médicaux payés, une école maternelle universelle, un collège communautaire gratuit, un programme alimentaire d’été pour les familles à faible revenu avec enfants et des subventions pour l’assurance maladie individuelle. Le projet de loi comprendrait également probablement une variété de mesures pour lutter contre le changement climatique, y compris des incitations fiscales pour l’énergie propre et les véhicules électriques ainsi qu’un corps civil pour le climat.

Les démocrates ont suggéré qu’ils paieraient la facture la plus importante en augmentant les impôts des riches et en augmentant l’application de la loi contre les personnes qui paient ou trichent sur leurs impôts, entre autres sources de revenus potentielles.

Ce serait une grosse facture. Un seul de ces programmes – qu’il s’agisse d’un crédit d’impôt pour enfants élargi qui est en fait une allocation pour enfants américanisée, un congé payé ou une école maternelle universelle – serait à lui seul considéré comme une énorme réussite. Que les démocrates puissent faire plusieurs de ces choses à la fois est vraiment, selon les mots célèbres de Biden, une grosse affaire.

Mais tout cela vient avec la mise en garde que nous ne savons pas si toutes ces choses finiront dans le projet de loi final. En fait, nous ne savons pas si ce projet de loi de réconciliation sera même adopté. Étant donné que les démocrates ne détiennent la Chambre que par quelques voix et le Sénat avec un partage 50-50 et bris d’égalité du vice-président Kamala Harris, ils ne peuvent vraiment pas se permettre des transfuges. Pourtant, au fur et à mesure que les détails sont réglés, il existe toujours des tensions entre les progressistes et les modérés concernant le prix global et ce qui devrait être prioritaire dans la langue finale du projet de loi.

Donc tout pourrait encore exploser.

Là encore, la même chose était vraie pour l’accord bipartite, qui a connu des hauts et des bas alors que les démocrates et les républicains luttaient à maintes reprises pour parvenir à des accords sur différentes questions. Contre une grande partie des attentes de Washington, cela a fonctionné. Peut-être en sera-t-il de même pour le projet de loi de réconciliation.

En tout cas, cela vaut la peine d’être surveillé de près. L’accord bipartite à lui seul aura un impact important sur la vie de nombreuses personnes. La facture de la réconciliation est encore plus grosse. Des décennies après que l’ancien président Bill Clinton a déclaré que «l’ère des grands gouvernements est révolue», Biden est sur le point de montrer que le gouvernement peut encore aider les gens de manière importante.