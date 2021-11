Qu’y a-t-il dans le passe de pillage de la saison 5 de Sea Of Thieves

La saison 5 de Sea of ​​Thieves et le nouveau Plunder Pass sont à nos portes. J’espère que vous avez le pied marin et que vous êtes prêt à mettre les voiles, car cette saison regorge de services de fans, des canots à rames aux ré-enterrements de trésors en passant même par le simple fait de s’asseoir. Mais pour certains joueurs, le point culminant sera toujours les nouveaux produits cosmétiques à gagner via le Plunder Pass. Le Pass Plunder de la saison 5 apporte une fois de plus 100 articles gratuits à la pointe de l’industrie pour tous les joueurs, ainsi qu’une poignée d’exclusivités supplémentaires pour ceux qui choisissent d’obtenir la version payante. Voici à quoi s’attendre dans le passe de pillage de la saison 5 de Sea of ​​​​Thieves.

Récompenses gratuites du Sea of ​​Thieves Plunder Pass

Comme toujours, Sea of ​​Thieves propose un abonnement de saison qui se comporte totalement à l’opposé de pratiquement tous les autres dans le monde du jeu en direct. Plutôt que de gagner quelques objets gratuits mais de devoir acheter le chemin payant pour la plupart des récompenses, Sea of ​​​​Thieves propose 100 objets gratuits répartis dans les cosmétiques pour votre pirate, votre navire, plusieurs types de devises dans le jeu, et plus encore.

Le pass saisonnier peu orthodoxe comprend le nouvel ensemble de vêtements Bell Brigade, qui est coloré en rouge et vert pour les festivités des Fêtes. Le look est complété par des skins d’équipement tels que la canne à pêche au gui et la lanterne Snowbound Ship, cette dernière donnant à votre lanterne l’apparence d’une magnifique boule à neige.

Le drapeau et les voiles en or antique peuvent être déverrouillés séparément et se combineront pour donner à votre nouveau navire une touche de soleil. Pour Pirate Legends, des objets plus exclusifs se présentent sous la forme de la chope de Merrick, fabriquée bien sûr à partir de la dent d’un Megalodon, son ennemi juré. Les légendes peuvent également obtenir la veste du capitaine Grimm aux couleurs bordeaux, or et vert jungle.

Parallèlement à ces récompenses, d’autres se présentent sous la forme d’or gratuit, de doublons et de pièces anciennes, ce qui signifie que vous pouvez débloquer des sommes importantes des trois devises de Sea of ​​​​Thieves couvrant les variantes payées et gagnées. Vous pouvez parcourir la galerie de photos ci-dessous présentant plusieurs de ces articles et plus encore.

Devenez riche et élégant avec Sea of ​​Thieves Saison 5.

Galerie

Si vous choisissez d’acheter le Plunder Pass payant en option pour 10 $, vous aurez l’intégralité de la saison 5 pour gagner 14 récompenses supplémentaires. Comme d’habitude, l’un des costumes les plus cool de la saison se trouve dans ce module complémentaire payant, donc si vous êtes un joueur qui adhère à ce genre de chose, le Pass Plunder de la saison 5 peut à nouveau vous tenter.

Le point culminant du Plunder Pass payant est le skin Creeping Cold, qui peut être obtenu en trois variantes différentes – et de plus en plus élaborées. La version de base est déverrouillée en tant que première récompense du pass, et vous devrez la terminer entièrement pour saisir la version la plus élaborée – et probablement la plus recherchée.

En cours de route, vous débloquerez également l’ensemble cosmétique complet du navire Boreal Aurora, l’emote Sand Angel et 750 pièces antiques supplémentaires, qui récupèrent presque la totalité du coût du Pass Plunder. Découvrez ces récompenses dans la galerie d’images ci-dessous.

Pour les pirates en quête d’exclusivité, le Pass Plunder payant offre encore plus de récompenses.

Galerie

La saison 5 de Sea of ​​​​Thieves commence le 2 décembre et se déroulera probablement pendant les trois ou quatre prochains mois, si les saisons passées sont une indication. Le quatrième anniversaire du jeu approche, vous pouvez donc parier que plus de festivités vous attendent en mars 2022, même si vous accélérez le contenu de cette saison plus rapidement qu’un joueur esquivant la portée des tentacules d’un Kraken.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.