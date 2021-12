Qu’y a-t-il dans un surnom ?

(Paul Mirengoff)

Beaucoup, si l’on parle des surnoms que les présidents et leurs assistants se donnent mutuellement et à leurs rivaux. Donald Trump a publiquement utilisé des surnoms pour rabaisser ses opposants politiques – « Low Energy Jeb », « Crooked Hillary », « Sleepy Joe », « Lyin’ Ted » et « Little Marco ». Ce charmant développement était quelque chose de nouveau dans la politique américaine, je pense.

Mais, comme le montre l’historien présidentiel Tevi Troy, les présidents et leurs collaborateurs ont longtemps utilisé des surnoms péjoratifs en privé. La pratique n’a certainement pas commencé avec Trump appelant Jeff Sessions « M. Magoo » et Betsy DeVos « Ditsy ».

L’article de Tevi, qui a été publié dans Politico, est une lecture amusante et révélatrice. Par exemple, je savais que George W. Bush aimait appeler Karl Rove « l’architecte ». Je ne savais pas (et j’aurais aimé ne pas l’être toujours) qu’il appelait parfois Rove « Turd Blossom ».

Je savais que Sid Blumenthal était connu dans les cercles de l’administration Clinton comme « Sid Vicious » et « GK » (pour « Grassy Knoll » en raison de l’amour de Blumenthal pour les théories du complot). Je ne savais pas (ou ne me souvenais pas) qu’au cours de la même administration, l’assistant principal Harold Ickes et ses alliés appelaient Dick Morris « l’Unabomber », tandis que Morris appelait Ickes et sa compagnie « la thugocratie ».

Je me suis souvenu, probablement d’après le livre de Tevi Fight House, que dans l’administration Obama, Valerie Jarrett était connue sous le nom de » Night Stalker » en raison de sa capacité à gagner des différends politiques en défendant sa cause lors de visites nocturnes à Barack et Michelle Obama à la Maison Blanche. . Je ne savais pas (ou ne me souvenais pas) que le conseiller adjoint à la sécurité nationale Ben Rhodes avait reçu le surnom de « Hamas » parce qu’il était si critique envers Israël.

Tous ceux qui ont suivi la politique dans les années 1960 connaissaient l’animosité de Robert Kennedy envers Lyndon Johnson, et vice versa. Kennedy et ses copains ont appelé Johnson « Rufus Cornpone » et la femme de Kennedy Ethel l’a appelé « Huckleberry Capone ». Même l’épouse de LBJ, Lady Bird, n’a pas échappé au ridicule. Elle était « Little Pork Chop » à « Oncle Cornpone » de Johnson.

LBJ s’est contenté d’appeler Robert Kennedy « Sonny Boy ».

Il y a beaucoup plus dans la pièce de Tevi. Je pense que vous prendrez plaisir à le lire.

