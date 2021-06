Qu’y a-t-il dans une chanson ? | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Je suis fan de football et de nationalisme. Ainsi, je savoure les tournois de football qui opposent les équipes nationales les unes aux autres. L’Euro 2020 (tenu avec un an de retard en raison de la pandémie) est un tel tournoi.

Avant le coup d’envoi des matches de ces tournois, les joueurs titulaires s’alignent sur le terrain et les hymnes nationaux de leurs pays sont joués. La caméra panoramique sur les joueurs et les microphones captent leur signature, qui est presque invariablement fausse. La caméra montre également le personnel d’entraîneurs et certains des fans, probablement ceux qui signent le plus vigoureusement.

Il y a beaucoup de variations en ce qui concerne la façon dont les joueurs réagissent à la lecture de leur hymne. Certains ne chantent pas du tout. Certains chantent sans conviction. Certains chantent avec conviction. Certains prononcent les mots comme si leur vie en dépendait.

Il y a aussi des variations selon les pays. On peut toujours compter sur l’équipe nationale italienne pour un chant robuste (et ils ont un hymne parfait pour y mettre leur cœur). Certains pays d’Europe de l’Est peuvent l’être également.

En revanche, les Pays-Bas ne sont pas connus pour la participation généralisée des joueurs au crooning (je n’ai pas observé si cela est vrai dans le tournoi actuel). Les joueurs anglais se situent généralement quelque part entre les deux. (Les joueurs espagnols ne chantent pas parce que leur hymne n’a pas de paroles. Le pays est tellement divisé par région que les paroles n’ont pas pu être convenues.)

Existe-t-il une corrélation entre la passion avec laquelle les joueurs chantent l’hymne et la passion avec laquelle ils jouent ? Probablement pas. J’ai vu des équipes servir des interprétations exagérées de l’hymne de leur pays, puis jouer mollement. La Turquie était un peu comme ça dans les euros de cette année.

L’équipe italienne a chanté avec la même passion lorsqu’elle sortait de tournois que lorsqu’elle remportait la Coupe du monde. Ils chantent toujours leur merveilleuse chanson à l’Euro 2020, bien que leurs deux chanteurs les plus forts ne soient pas présents. Gigi Buffon a pris sa retraite du football international et Giorgio Chiellini est blessé. (Ils sont les derniers et avant-derniers dans le clip vidéo ci-dessous.)

J’ai remarqué, cependant, que les joueurs hongrois ont donné une interprétation puissante de leur hymne avant le match avec la France, tandis que les joueurs français n’ont rien mis dans leur chant de « La Marseillaise ». Les Hongrois ont ensuite joué à fond et ont obtenu un match nul 1-1 contre les champions du monde.

De même, les joueurs danois, peut-être inspirés par leur star malade Christian Eriksen, ont chanté leur hymne aujourd’hui avec plus d’enthousiasme que d’habitude, et plus que leurs adversaires russes. Ils ont ensuite gagné 4-1, passant ainsi de la dernière place de leur groupe à la deuxième place et se qualifiant pour les huitièmes de finale.

Le match de la Hongrie était à Budapest et celui du Danemark à Copenhague. Peut-être que la combinaison de jouer à domicile et de signer l’hymne national a produit de la magie.

Seuls les vraiment éveillés ne s’en inspireraient pas.