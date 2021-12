Qu’y a-t-il dans une victoire en F1 ? Comment les points et les podiums déterminent le champion

Dans ce qui sera certainement une finale captivante, Max Verstappen et Lewis Hamilton se lancent dans la course finale à Abu Dhabi à égalité de points. C’est la première fois que cela se produit depuis 1974, et seulement la deuxième fois que le scénario se produit. Le week-end prochain, soit scellera la huitième victoire record de Hamilton, soit perturbera sa séquence de sept victoires consécutives pour le premier championnat de Verstappen.

En tant qu’entreprise de stockage de données, nous n’avons pas pu résister à l’envie de décomposer une victoire en F1 en chiffres. Lisez la suite pour savoir comment les victoires en F1 sont calculées afin que vous sachiez exactement ce qui est en jeu dimanche et ce dont chaque équipe devra gagner.

Le classement

Alors, voici où nous en sommes : Verstappen et Hamilton sont à égalité avec 369,5 points. Verstappen a le plus de victoires en Grand Prix cette saison avec huit, mais Hamilton ne le suit que d’une, avec sept victoires. Le pilote Mercedes Valtteri Bottas et le pilote Red Bull Racing Sergio Perez sont également en tête du classement, ce qui contribuera aux chances de chaque équipe.

Il y a deux coupes à gagner en F1 : la Coupe des constructeurs pour la meilleure équipe et la Coupe du monde pour le meilleur pilote. Examinons ce qu’il faut pour gagner les deux et ce qui fera pencher la balance pour Mercedes-AMG Petronas F1 ou Red Bull Racing.

Le championnat des pilotes par les données

En F1, gagner le championnat se résume à des points. Cependant, il peut être déterminé à la fois par les victoires en première place du Grand Prix et les points cumulés gagnés tout au long de la saison. (En cas d’égalité basée sur les points, une règle de « décompte » signifie que le vainqueur final reviendra par défaut au pilote avec le plus de victoires en Grand Prix cette saison.)

Verstappen et Hamilton sont à égalité de points, donc cette victoire se résumera à qui gagnera le plus. Gardez un œil sur la position de chaque pilote et sur qui obtient le tour le plus rapide.

Dimanche pourrait également signifier que d’autres records du championnat des pilotes seront battus. En 2020, Lewis a battu le record de 91 victoires en Grand Prix de Michael Schumacher et l’a égalé pour sept victoires au championnat. Cette saison, Hamilton est devenu le premier à battre le 100. Cependant, Schumacher détient toujours le record de cinq titres consécutifs. Si Hamilton gagne ce week-end, il pourrait à nouveau rejoindre Schumacher.

La Coupe des Constructeurs en chiffres

La Coupe des constructeurs est décernée chaque année à l’équipe de fabrication de moteurs qui accumule le plus de points au cours de la saison. En F1, les points des équipes sont attribués à chaque course en fonction des classements dans le top 10.

Quarante-quatre points sont à gagner. Il y a un point pour le tour le plus rapide (mais seulement si le pilote termine dans le top 10), les autres sont répartis par classement dans le classement, comme ceci :

Première place : 25 Deuxième place : 18 Troisième place : 15 Quatrième place : 12 Cinquième place : 10 Sixième place : 8 Septième place : 6 Huitième place : 4 Neuvième place : 2 Dixième place : 1

Bien que la course soit moins serrée que celle des pilotes, Mercedes-AMG Petronas et Red Bull occupent également les première et deuxième places dans cette bataille.

Mercedes F1 a débuté la saison 2021 avec le plus grand nombre de titres consécutifs : sept. Et l’équipe est en avance de 28 points avant la course de dimanche à Abu Dhabi, alors que doit-il se passer pour qu’ils gagnent et battent un autre record avec huit titres consécutifs ? Si vous faites le calcul, ils devront se classer au moins aux cinquième et septième places et remporter le point au tour le plus rapide pour gagner les 17 points dont ils ont besoin pour gagner.

Connectez-vous pour voir la finale !

La proximité de l’intervalle de points fera d’Abou Dhabi une course passionnante à coup sûr. Restez à l’écoute pour notre récapitulatif des séries éliminatoires alors que nous examinons tous les autres records battus et téléchargez le guide des percées Mercedes-AMG Petronas et Pure Storage pour commencer à battre quelques-uns des vôtres.

Auteur : Carey Wodehouse

Carey Wodehouse est un rédacteur de contenu informatique/développement chez Upwork qui se consacre à rendre le monde complexe du développement Web un peu plus facile à naviguer. Résidant à Richmond, en Virginie, Carey a travaillé pour des clients allant des détaillants en ligne et des sociétés d’études de marché mondiales aux sociétés financières.… Voir le profil complet ›