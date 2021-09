Qu’y a-t-il derrière la faiblesse du marché ?

in

Les actions tombent enfin dans la volatilité… trois raisons de la turbulence, de nos experts techniques… passant en revue le crash éclair de cette semaine sur le marché de la cryptographie

Au moment où j’écris vendredi en fin de matinée, nous sommes sur la bonne voie pour cinq jours consécutifs de pertes.

Compte tenu de la vigueur du marché cette année, un épisode de faiblesse soutenue comme celui-ci est particulièrement déconcertant.

Alors, qu’est-ce qui se cache derrière la volatilité ? Et qu’est-ce que cela signifie d’aller de l’avant ?

Aujourd’hui, nous allons obtenir des réponses de nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen.

Nous passerons également à l’analyse de Luke Lango sur le crash flash que nous avons vu dans le secteur de la cryptographie plus tôt dans la semaine. Tout est lié, comme vous êtes sur le point de le lire.

Beaucoup de choses à couvrir, alors commençons tout de suite.

*** Une hausse surprise des rendements obligataires rend certains traders nerveux

Pour les nouveaux lecteurs, John et Wade sont les analystes de Strategic Trader. Ce service de trading de premier ordre combine des options, une analyse technique et fondamentale perspicace et un historique du marché pour trader les marchés, qu’ils soient à la hausse, à la baisse ou sur le côté.

Pour en revenir à l’action « à la baisse » du marché de cette semaine, commençons par ce qui s’est passé avec le rendement du Trésor à 10 ans.

De John et Wade :

Nous avons été surpris de voir les rendements bondir mardi, ce qui a déclenché des va-et-vient de ventes. Comme vous pouvez le voir dans le graphique suivant, le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a grimpé à 1,4 % mardi. Le mot « pic » exagère, mais chaque fois que les taux d’intérêt augmentent de plus de 4 à 5 points de base, nous avons tendance à voir une réaction instinctive des actions. Il semble que la cause probable du pic n’était ni l’optimisme quant à la croissance ni les craintes d’inflation. Cela a plutôt été causé par un excédent d’adjudications d’obligations qui ont frappé le marché d’un seul coup. Les gouvernements américain et européen ont continuellement inondé le marché de plus de dettes, c’est peut-être un signe que cela conduira à l’instabilité. Figure 1 – Taux de rendement du Trésor à 10 ans (TNX)

Les valeurs financières ont profité du pic de rendement de mardi. Pendant ce temps, vous vous attendiez peut-être à ce que ce même pic provoque une vente massive des actions technologiques. Cela ne s’est pas produit.

John et Wade suggèrent que cette divergence est la preuve que les traders sont incertains du marché actuel.

Voici leur avis :

Bien que l’action du marché de mardi ait été remarquable, elle n’a pas été suffisamment dramatique pour changer notre point de vue. C’est simplement un signal que les traders sont divisés, et cela conduira probablement à un mouvement de prix plus erratique que ce que nous avons vu en août et septembre jusqu’à présent.

***La volatilité a également été stimulée par un dollar plus fort

Ci-dessous, nous examinons l’indice du dollar américain.

C’est une mesure de la valeur du dollar américain par rapport à la valeur d’un panier de six grandes devises mondiales – l’euro, le franc suisse, le yen japonais, le dollar canadien, la livre sterling et la couronne suédoise.

J’ai entouré en rouge le pic qui s’est produit depuis vendredi dernier. Bien qu’il recule aujourd’hui, il a grimpé en flèche au cours des dernières séances de négociation.

Source : StockCharts.com

Voici John et Wade expliquant pourquoi un pic du dollar secouerait le marché boursier :

Malheureusement, si le dollar gagne par rapport à d’autres devises, cela peut mettre en danger les exportateurs américains et réduire les marges des producteurs de pétrole et de métaux sur les matières premières.

Bref, il s’agit de gains. Si le dollar devient trop fort, cela nuit aux résultats financiers des multinationales. Ainsi, un pic de cette ampleur en seulement une semaine ébranle certains nerfs.

Mais revenons à la mise à jour de Strategic Trader pour un point de vue plus large :

Pour mettre les choses en perspective, le dollar est toujours dans sa fourchette normale à long terme, et un dollar plus fort aide à contenir l’inflation, mais cela vaut la peine d’être observé.

***Enfin, les actifs à risque sont confrontés à des vents contraires

John et Wade écrivent que le problème à court terme le plus critique qui suscite l’angoisse des commerçants concerne les actifs à risque, en particulier le bitcoin et sa relation avec les actions à petite capitalisation.

Mardi, Bitcoin et l’ensemble du secteur de la cryptographie ont subi un crash flash. Le secteur de la cryptographie est à nouveau en baisse aujourd’hui au moment où j’écris. Cela a eu un impact sur l’appétit des traders pour les actions plus volatiles, telles que les petites capitalisations.

Voici John et Wade expliquant :

Au fur et à mesure que le marché des crypto-monnaies s’est développé, il s’est imposé comme un assez bon baromètre de la volonté des commerçants de prendre de nouveaux risques à court terme. En d’autres termes, si le bitcoin se porte bien, les traders sont probablement disposés à déployer des capitaux dans d’autres domaines risqués comme les actions à petite capitalisation. Malheureusement, la devise a chuté mardi après les plans d’El Salvador de déployer la devise alors que la monnaie légale tombait sur son visage. Le bitcoin a baissé de plus de 18% à un moment donné vendredi, alors que la technologie du «portefeuille numérique» d’El Salvador était aux prises avec des problèmes techniques. La raison pour laquelle le crash du bitcoin est pertinent pour les commerçants d’actions est que les classes d’actions à risque, comme les petites capitalisations, se heurtent actuellement à une résistance… Si la baisse du bitcoin affecte le sentiment, la résistance à ce niveau se maintiendra probablement.

Dans l’ensemble, les actions sont-elles à un point d’inflexion ou la marche haussière va-t-elle reprendre ?

Voici le résultat de John et Wade :

Nous pensons que la volatilité des actifs risqués comme le bitcoin et les petites capitalisations, ou une petite augmentation des taux d’intérêt à long terme sont des problèmes transitoires et n’affecteront pas négativement le marché à long terme… Les fondamentaux du marché ont toujours fière allure. Si les petites capitalisations reviennent, nous devrions avoir plus d’opportunités d’entrer dans des positions plus haussières au niveau du support. Un retracement à court terme dans les principaux indices devrait bien fonctionner pour nous.

Alors, gardons un œil sur le rendement du Trésor à 10 ans et la force du dollar. Mais pour l’instant, il n’y a rien de trop alarmant signifiant un changement de stratégie de marché.

*** Une plongée plus profonde dans le crash du flash crypto

Avant de conclure aujourd’hui, regardons ce qui s’est passé plus tôt cette semaine sur le marché de la cryptographie.

Comme vous le savez probablement, Bitcoin est passé de 52 000 $ à 43 000 $ en quelques heures, entraînant avec lui l’ensemble du marché de la cryptographie.

Pour plus de couleur à ce sujet, tournons-nous vers notre spécialiste de la cryptographie, Luke Lango, qui est derrière Ultimate Crypto avec son collègue expert en cryptographie, Charlie Shrem :

El Salvador a annoncé il y a des mois qu’il allait donner cours légal au Bitcoin. La loi au Salvador devait entrer en vigueur mardi à 17 heures, heure de l’Est. C’est quelque chose que l’on savait depuis des semaines… Avant la signature de cette loi officielle, une grande communauté brésilienne Reddit avec plus de 3 millions d’utilisateurs a élaboré un plan pour amener tous ses utilisateurs à acheter 30 $ en Bitcoin. Cela s’est propagé à d’autres forums Reddit et, lundi soir, les forums Reddit du monde entier coordonnaient un mouvement de vente au détail de masse pour acheter du Bitcoin avant la signature de la loi salvadorienne. Bien sûr, les crypto-baleines ont mis la main sur cette nouvelle et ont pensé qu’elles devraient vendre avant l’événement – sur l’idée qu’elles pourraient céder leurs avoirs pour un énorme profit sur les investisseurs de détail, puis racheter ces avoirs à des prix beaucoup plus bas après ces commerçants de détail inexpérimentés ont paniqué et ont commencé à vendre de panique. Leur plan a fonctionné à la perfection.

Luke explique comment les baleines bitcoin ont commencé à se vendre mardi. Cela a déclenché certaines alertes de vente de divers programmes de trading informatisés, provoquant des ventes supplémentaires.

La spirale à la baisse des prix a paniqué les investisseurs particuliers qui n’étaient pas préparés à la volatilité. Ils ont couru pour les sorties alors que le bitcoin a chuté d’environ 10 000 $ par jeton en quelques minutes.

Les baleines étaient alors heureuses de revenir, achetant des bitcoins à des prix réduits.

Retour à Luc :

En d’autres termes, le crash éclair de mardi n’était que les «grands garçons» jouant à des jeux avec le commerçant de détail et gagnant rapidement de l’argent là où ils le pouvaient. Ils l’ont fait, et maintenant c’est fini. Maintenant, il est temps de porter notre attention sur les fondamentaux.

Dans sa mise à jour, Luke a ensuite parcouru une poignée d’histoires haussières, toutes des catalyseurs pour plus de croissance dans le secteur de la crypto/blockchain.

Soit dit en passant, mercredi prochain à 19 h HE, Luke et Charlie seront assis pour organiser un événement spécial en direct qui plonge dans le monde de la cryptographie.

Je vous apporterai plus de détails dans le Digest dans les prochains jours, mais en bref, Luke et Charlie pensent qu’un nouveau marché haussier massif de la crypto est en train de se former et que certaines cryptos pourraient devenir paraboliques.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg