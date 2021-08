Qu’y a-t-il derrière le boom de l’alignement des dents – WWD

L’effet Zoom est réel. Lorsque les consommateurs se regardent pendant des heures, il est facile de trouver quelque chose sur quoi se concentrer. Les dents en font partie. Plus précisément, leur alignement.

Cela entraîne un boom sur le marché du lissage des dents – des itérations de fabrication de moules à domicile directement au consommateur aux nouvelles versions d’appareils orthodontiques linguaux et aux moyens innovants d’accélérer Invisalign.

“Nous avons assisté à un boom de toute la dentisterie esthétique, en particulier du redressement des dents”, a déclaré le dentiste cosmétique Dr Brian Kantor de Lowenberg, Lituchy & Kantor. “C’est pour plusieurs raisons, tout le monde est sur Zoom en train de regarder ses dents et les gens sont contrariés d’avoir des dents tordues ou foncées.”

Les chiffres confirment les preuves anecdotiques : l’Organisation mondiale de la santé rapporte que la malocclusion, ou dents tordues, est la troisième maladie dentaire la plus répandue après les caries et les maladies parodontales dans le monde. Selon Fortune Business Insights, la taille du marché américain des aligneurs transparents devrait atteindre 4,55 milliards de dollars d’ici 2028.

Les données de recherche reflètent également la tendance en plein essor. « Nous constatons plus de recherches sur les aligneurs de dents que sur le lifting du cou et le soin du visage anti-âge combinés », a déclaré Sarah Barnes, responsable du marketing de contenu chez Trendalytics.

Invisalign a été le pionnier du marché de l’orthodontie invisible il y a 24 ans et les nouvelles évolutions de cette technologie sont aujourd’hui couvertes par des centaines de brevets. En avril, Invisalign a annoncé que son chiffre d’affaires des aligneurs transparents au premier trimestre s’élevait à 753,3 millions de dollars, en hausse de 7 % en séquentiel et de 56,4 % en glissement annuel.

Grand View Research a rapporté que le segment des adolescents dominait le marché des gouttières transparentes et détenait la plus grande part des revenus de 73% en 2020. Les adolescents préfèrent éviter l’inconfort causé par les appareils orthodontiques en métal et veulent quelque chose d’esthétique.

La croissance des gouttières transparentes donne également lieu à une multitude de nouveaux traitements dans les cabinets dentaires. La dentiste cosmétique basée à New York et fondatrice de Les Belles NYC, Sharon Huang, a créé une procédure appelée Propel pour accélérer le temps de traitement Invisalign. “L’aligneur est le même”, a déclaré Huang. “Nous entrons et créons des micro-perforations dans les gencives similaires au microneedling pour augmenter l’activité cellulaire afin que les cellules osseuses se renouvellent plus rapidement.” Au lieu de porter chaque plateau Invisalign pendant 14 jours, le patient porte chacun pendant environ quatre jours. Propel, 16,00 $, qui n’est pas associé à Invisalign, est un traitement unique.

“Selon les recherches, nous sommes en mesure d’augmenter le mouvement des dents de 72%”, a ajouté Huang, qui a ajouté que ses cas Invisalign sont terminés entre un mois et demi à six mois. Le dentiste cosmétique peut également accélérer le traitement en utilisant la haute fréquence, ce qui augmente le mouvement des dents de 66%.

Huang a également créé un programme appelé Smile Preview pour montrer physiquement à ses patients à quoi ressembleront leurs dents après le traitement. Le Smile Preview, de 300 $ à 3 000 $, s’adresse à ceux qui recherchent des facettes et qui recherchent des dents plus droites et/ou plus grosses. « J’utilise la technologie de l’IA pour intégrer les caractéristiques faciales uniques de chaque patient afin de garantir que les dents correspondent à leur sourire et à leur visage », a-t-elle déclaré. « C’est une procédure sans douleur, ne nécessite aucune anesthésie et est réversible à 100 %. »

Une autre entreprise innovante dans la catégorie est Spark, 3 500 $ à 8 000 $ pour les aligneurs, qui travaille principalement avec des orthodontistes. On dit que le matériau exclusif de la société adhère aux dents afin qu’un patient n’ait pas autant de raffinements. « Nous avons récemment introduit un nouveau matériau appelé TrueGen XR, qui est extra rigide », a déclaré Sheila Tan, vice-présidente du marketing mondial et de la formation clinique chez Ormco. « Les mouvements mineurs à la fin du traitement sont difficiles à réaliser et cela prend en charge ces moindres détails. »

Mais certaines marques ne nécessitent pas de visite chez un dentiste ou un orthodontiste. Candid, une entreprise de gouttières transparentes à domicile, a été créée en tant que modèle plus accessible. « Je facturais des frais que la plupart ne peuvent pas se permettre », a déclaré le Dr Lynn Hurst, cofondatrice et directrice clinique. “C’est devenu un club exclusif de personnes qui venaient à ma pratique.”

L’accessibilité est devenue un pilier important de ce nouveau marché des aligneurs de dents avec d’autres acteurs de la vente directe aux consommateurs comme Byte, qui a été acquis cette année par Dentsply Sirona Inc. pour 1 milliard de dollars, SmileDirectClub et Alignerco, entre autres.

Les aligneurs candides coûtent 79 $ par mois ou 2 400 $. Les clients Candid peuvent soit commander un kit pour créer leurs impressions à domicile, soit visiter l’un des 35 studios Candid, les points de vente de la marque appartenant à des orthodontistes, qui surveilleront le traitement à distance après le rendez-vous initial. L’entreprise dispose également d’une application où les patients peuvent faire une consultation de bureau virtuel. Le plan de traitement moyen de Candid prend environ sept mois.

La plupart des dentistes ne sont pas fans des solutions à domicile qui renoncent à un expert dentaire. “Nous faisons beaucoup de corrections”, a déclaré Huang. « Le plus gros problème est qu’il n’y a pas de dentiste à appeler. Personne ne le supervise. Mes assistantes dentaires certifiées, quand elles commencent, il leur faut environ une semaine ou deux pour obtenir un très bon moule Invisalign pour capturer tous les détails.

Kantor est d’accord. “C’est formidable que ces aligneurs d-à-c soient moins chers et puissent atteindre plus de personnes, mais lorsque les patients le font eux-mêmes sans qu’un dentiste ne le supervise, de nombreux problèmes peuvent survenir”, a-t-il déclaré. “Si vous n’êtes pas un bon candidat pour faire bouger les dents, par exemple, si vous avez beaucoup de perte osseuse, de carie ou d’implants, il y a une chance que vous ne les ayez pas parfaitement droites.”

Les gouttières transparentes ne sont pas la seule solution invisible pour redresser les dents. InBrace, 5 000 $ à 7 000 $, est un traitement qui utilise un Smartwire personnalisé porté à l’intérieur de la bouche, par exemple. « Le Smartwire est fabriqué à partir d’un fil mémoire de l’ère spatiale », a déclaré John Pham, président-directeur général et cofondateur. « Il n’y a pas de resserrements mensuels et vous n’avez pas à changer de plateau. »

Et d’autres se profilent à l’horizon. “Invisalign était la seule entreprise capable de corriger les dents surpeuplées, mais maintenant il y a tellement de progrès tels que l’ouverture de la morsure, la fermeture des morsures, la réparation de la classe deux ou de la classe trois, cela remplace presque les appareils dentaires”, a déclaré Kantor. « L’avenir est sans fin. »