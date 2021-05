Qu’y a-t-il derrière le crime haineux entre les Noirs et les Asiatiques? “ White Supremacy ”, affirme un professeur du Colorado – RedState ⋆ .

Vous pensiez avoir tout vu et tout entendu? Welp, tirez sur un coussin whoopee et essayez celui-ci pour la taille: selon un professeur d’études critiques sur la race et les études ethniques d’origine asiatique américaine à l’Université du Colorado-Boulder, les crimes haineux entre les Noirs et les Asiatiques en Amérique sont uniquement le produit de… attendez-le… suprématie blanche. Choqué? Moi non plus.

Il m’est venu à l’esprit que j’ai commencé à écrire cet article d’opinion qu’il n’y a pas si longtemps, cette ventouse aurait pu sortir de The Onion ou The Babylon Bee – bien que cette beauté particulière soit plus pathétiquement erronée que satiriquement drôle.

Voici le professeur Jennifer Ho, tel que rapporté par le Washington Times:

«Le racisme anti-asiatique a la même source que le racisme anti-noir: la suprématie blanche. Ainsi, lorsqu’une personne noire attaque une personne asiatique, la rencontre est peut-être alimentée par le racisme, mais très précisément par la suprématie blanche. La suprématie blanche n’exige pas qu’une personne blanche la perpétue. »

Rembobinons cette dernière partie de la bande:

«La suprématie blanche n’exige pas qu’une personne blanche la perpétue.»

Ça y est, mes compatriotes blancs.

Non seulement vous étiez un suprémaciste blanc raciste avant même de naître (voir: «théorie critique de la race»), mais l’ampleur de la «suprématie blanche» est si puissante en vous que vous n’avez même pas besoin de la perpétuer ou de vous y impliquer. sa manifestation dans tout incident de «suprématie blanche raciste»: c’est toujours votre – et ma – faute.

Pourquoi, c’est sacrément proche d’un super pouvoir, n’est-ce pas? [sarc]

Plus de cale CRT raciste de Ho:

«C’est une croyance qu’être blanc, c’est être humain…

[by whom, Ho? Exclusively, I mean?]

et investi de droits universels inaliénables et qu’être non-blanc signifie que vous êtes moins qu’humain

[same question, professor]

– un objet jetable que les autres peuvent abuser et utiliser à mauvais escient. »

«C’est une croyance.» Absurdité. N’importe qui peut dire «c’est une croyance» à propos de n’importe quoi, et tant que l’imbécile le croit, l’imbécile a techniquement raison.

Et un dernier coup idiot:

«Ce ne sont pas les noirs que les Américains d’origine asiatique doivent craindre. C’est la suprématie blanche.

Euh, ho? Vous voulez dire ça au vieil homme asiatique qui a été frappé au hasard, brutalement et à plusieurs reprises sur la tête jusqu’à l’inconscience par un voyou noir à New York le mois dernier? Ou peut-être aimeriez-vous regarder la vidéo? Ou celui de cette semaine, avec trois femmes noires?

Ou peut-être préférez-vous consulter l’histoire du militant de Black Lives Matter, Christopher Haines, également le mois dernier, qui a été inculpé dans deux incidents violents distincts contre trois femmes asiatiques – un jour après avoir dénoncé des crimes haineux contre des Asiatiques?

Ou peut-être le candidat du conseil municipal de New York, d’origine asiatique, qui en mars a été brutalement agressé dans un crime aléatoire par une personne noire – et avait peur au début de signaler l’agression à la police par crainte de récriminations?

Là encore, nous pourrions parler du noir Nikole Hannah Jones, fondateur du projet 1619 controversé et historiquement ridiculement inexact, qui a l’habitude de déchirer les Américains d’origine asiatique à chaque occasion raciste auto-créée.

Je pourrais continuer, Mme Ho. La liste est longue. Et grandissant. La seule chose qui manque dans l’un des exemples que je viens de citer, ce sont les Blancs crachant des trucs racistes et haineux de suprématie blanche. Vous savez, comme vous. Mais comme si “éloquemment” craché, les Blancs sont à blâmer, peu importe.

“L’un des secrets les plus sales de l’Amérique urbaine”

L’écrivain, expert en politique et intellectuel conservateur américain d’origine asiatique Ying Ma a récemment observé:

«Les gens de gauche qui sont si désireux de parler de racisme contre les Asiatiques pendant la pandémie de COVID… ces personnes étaient introuvables dans le passé… en particulier lorsque les auteurs ne sont pas blancs.»

Ying Ma avait raison – à plusieurs niveaux.

Je vous recommande Ying Ma, une intellectuelle conservatrice chinoise. https://t.co/0ZM2x5eJ0J – Kermafroditos (@Manchuriske) 21 mai 2021

Dans un éditorial publié sur le site Web de Washington Examiner, plus tôt ce mois-ci, intitulé Une conversation en retard sur la violence entre les Noirs et les Asiatiques, Ying Ma a écrit:

La fréquence et la brutalité de la violence anti-asiatique ont fait de «Stop à la haine asiatique» un hashtag populaire et un slogan de protestation cette année. Pourtant, l’Amérique doit encore s’attaquer à une partie essentielle du problème: la criminalité et le racisme entre les Noirs d’Asie.

Elle a raconté plusieurs exemples de crimes horribles, entre les Noirs et les Asiatiques, dont celui-ci:

En janvier 2010, six adolescents noirs ont donné des coups de pied et battu Huan Chen, 83 ans, après avoir débarqué à un arrêt de tramway à San Francisco. Ils lui ont cogné la tête contre le sol et ont fui la scène en riant alors que Chen saignait. Il est mort deux mois plus tard. Une enquête menée par le département de police de San Francisco en 2008 a révélé que 85% des crimes violents commis dans la ville étaient des Noirs contre les Asiatiques, une figure des responsables de cette ville notoirement libérale confrontée à la «dégoût». Presque toujours, les spectateurs de toutes les couleurs, y compris les Asiatiques, détournent le regard en silence, mais le racisme affiché en public rend crucial la conduite d’une enquête sur l’intention raciale dans les crimes entre Noirs et Asiatiques commis sans profit ou autre motif apparent.

«Trop de dirigeants ont refusé de s’engager [black-on-Asian crime and racism]», A écrit Ying Ma.

Aujourd’hui, l’Amérique doit non seulement s’informer, mais s’engager dans une conversation honnête et attendue depuis longtemps sur la prévalence de la criminalité noire et l’existence du racisme parmi les Américains non blancs. L’objectif n’est pas de dénigrer une race entière pour les crimes d’individus, ni d’absoudre les individus d’autres races qui commettent des actes racistes. Il s’agit de trouver une voie vers la réconciliation et des solutions possibles pour éviter les tragédies qui se sont abattues sur Chen, Yu et bien trop d’autres.

Ce qui nous ramène à Jennifer Ho

En plus d’un an depuis la mort de George Floyd à Minneapolis, nous avons vu – ad nauseam – des idéologues radicalisés tellement dévorés par la haine qu’ils sont incapables de voir et d’accepter la réalité. La programmation de la théorie critique de la race (CRT), par exemple, a pratiquement détruit la capacité de la gauche à s’engager dans une véritable réflexion critique sur les questions raciales en Amérique.

En conséquence, la pensée de groupe radicalisée est désormais la langue officielle de la gauche (auto) qui déteste les blancs. C’est factuel, peu importe comment ça sonne. Jennifer Ho est l’une de ces personnes; tellement consommée par CRT qu’elle est incapable de pensée rationnelle – même sur les crimes de haine horribles commis contre d’autres Américains d’origine asiatique.

Ivre de CRT et rongé par le racisme, Ho pousse un récit dangereux et faux. Elle, comme d’autres, est résolue à colporter le faux récit selon lequel les Américains blancs – simplement par leur existence – sont à blâmer pour les torts des autres, qu’il s’agisse de mauvaises actions racistes, de l’échec de la vie ou de toute autre chose.

Ho et des gens comme elle croient vraiment que la «suprématie blanche» était à blâmer pour le vieil homme asiatique à New York qui a piétiné inconscient. Cette suprématie blanche était à blâmer pour la mort de Huan Chen, 83 ans, qui saignait d’une entaille à la tête, alors que six adolescents noirs de sexe masculin ont fui la scène en riant.

Ying Ma est un héros courageux à un moment qui a désespérément besoin de héros courageux. Jennifer Ho, en revanche, est une honte pour la communauté américano-asiatique dont elle prétend parler. Et elle n’est pas seule.

Asiatiques, noires, blanches, violettes ou à pois, les Jennifer Hos d’Amérique sont déterminées à nous détruire – et elles-mêmes, à la fin.