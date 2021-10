Qu’y a-t-il en magasin pour Cardano, Ethereum, MATIC et 4 autres Altcoins

Le marché des crypto-monnaies s’est échangé avec des résultats mitigés alors que les leaders du marché Bitcoin et Ethereum ont retracé, entraînant une perte de 3,45 et 1,18%, respectivement. Pendant ce temps, Solana est parmi les plus performantes.

Austin Arnold, l’hôte d’Altcoin Daily, estime que six gros altcoins sont prêts pour des rassemblements massifs au cours de l’année à venir.

Polygone (MATIC)

Selon la solution de mise à l’échelle de la couche 2 (L2) de YouTuber Ethereum, Polygon (MATIC) gagne du terrain suite à un accord avec le géant du jeu DraftKings de 20 milliards de dollars.

Arnold cite Paul Liberman, DraftKings’ responsable des produits et technologies mondiaux, qui explique comment l’entreprise se positionne pour se développer aux côtés de Polygon dans un communiqué.

« Bien que le marché DraftKings en soit à ses balbutiements, nous sommes optimistes quant aux opportunités que la blockchain, les NFT, la crypto-monnaie et d’autres technologies présenteront alors que nous nous préparons pour le Web 3.0 avec Polygon et les nouvelles percées des objets de collection numériques à venir. »

Pois

Arnold examine alors Pois, une plate-forme d’interopérabilité décentralisée (DOT). Il cite un tweet récent du fondateur de Polkadot, Gavin Wood, qui a déclaré que la trésorerie du DOT dispose actuellement d’un peu moins de 19 millions de jetons DOT pour parrainer des projets communautaires.

Tout DOT qui n’est pas utilisé est brûlé. Selon Gavin Wood, le trésor de Polkadot brûle désormais 239 988 jetons chaque mois.

Le jeton DOT devient de plus en plus rare lorsqu’il est brûlé ou utilisé. Le prix du DOT vient d’augmenter. Cela pourrait être lié à des développements intéressants imminents, comme le prochain lancement de parachain et les enchères de machines à sous, qui supprimeront également le DOT du marché.

Avec les 11 premières enchères de parachain à Polkadot le mois prochain, ainsi que la centaine de places disponibles à pourvoir, l’influence de Polkadot dans le secteur de la crypto pourrait être renforcée et le statut croissant du système multichain pourrait être cimenté.

Vechain

Le protocole de gestion de la chaîne d’approvisionnement VeChain est la troisième pièce qu’Arnold examine (VET). VeChain a annoncé une coopération avec la grande entreprise de logistique DHL pour l’émission de NFT (jeton non fongible) d’entreprise, selon le commerçant.

« L’une des premières choses que les utilisateurs pourront faire avec cette collaboration avec DHL Chine est de concevoir la mascotte DHL, puis de la créer en tant que NFT sur la technologie blockchain VeChainThor. »

Cardano

La plate-forme de contrat intelligent vient ensuite. Cardano semble accélérer, selon Arnold, après avoir établi des partenariats avec le fournisseur de télévision par satellite DISH et annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans des projets liés à Cardano en Afrique.

En termes simples, il y a tellement de gens dans les régions les plus en développement du monde qui n’ont pas de stabilité financière, et cela peut être changé avec Cardano avec blockchain.

Maillon de chaîne

Maillon de chaîne, un réseau Oracle décentralisé, est une autre pièce sur la liste d’Arnold (LINK). Malgré les piètres performances du jeton au cours des derniers mois, il estime qu’il existe encore des avantages importants pour LINK sur le marché, car les partenariats continuent de croître d’un mois à l’autre, avec 84 intégrations rien qu’en septembre.

« Je comprends, mais Chainlink, à mon avis, a encore beaucoup de place pour se développer. » Considérez ceci: Chainlink a déjà une multitude de collaborations exclusives et de haut niveau – Google et Oracle, pour n’en nommer que quelques-uns – et sa technologie est utilisée par plus de 75 blockchains distinctes, ainsi que plusieurs flux de données, y compris USD [US dollar] paires de devises.

Ma spéculation est la suivante : au cours de ces prochaines années, comme DApp [decentralized application] plateformes comme Ethereum [ETH], Cardano, Solana [SOL], Polkadot, Elrond [EGLD], etc. continuent de se battre pour des parts de marché… Chainlink s’intègre avec chacun d’entre eux… Quelque chose à penser.

Ethereum

Enfin, le crypto-trader estime que Ethereum, la première plate-forme de contrat intelligent, est prête pour une énorme 2022. Il souligne que les développeurs d’Ethereum ont annoncé en mai-juin 2022 que l’ETH passera à Ethereum 2.0, ce qui convertira la blockchain en un système de preuve de participation.

« Vers février 2022, le code devrait être prêt. » Au plus tôt, la fusion avec le réseau principal, vers l’ETH 2.0, aura lieu en juin 2022. L’année de l’ETH sera célébrée l’année prochaine. C’est là que résident les DeFi et les NFT (technologies financières en réseau).