Qu’y a-t-il sur le bureau de Ryan : Tant de claviers

La plupart des choses que j’utilise au quotidien sont sans importance – une collection tournante de gadgets que j’examine mais avec lesquels j’ai peu de lien. Les claviers sont l’exception. Si je veux parler de ce que j’utilise au quotidien, les claviers sont la partie la plus intéressante. Je ne fais rien juste un petit peu. Je le sais moi-même, et c’est pourquoi l’achat de mon premier clavier mécanique « fantaisie » il y a quelques années a été une expérience conflictuelle. D’un côté, c’était vraiment cool. De l’autre, il savait que ça allait coûter très cher en matière de loisirs. Maintenant, me voici quelques années plus tard avec… eh bien, disons beaucoup de claviers, d’équipements de soudure, de touches et de feuilles de calcul pour suivre l’arrivée des composants de clavier retardés. Par souci de concision, j’ai pensé vous parler de mes trois claviers préférés sans ordre particulier.

CA66 – Édition LCARS

Le CA66 est un clavier personnalisé solide, mais je ne dirais pas que c’est l’un des meilleurs du point de vue de la construction. Il est sorti il ​​y a quelques années, à une époque où bon nombre des fonctionnalités demandées actuellement par les passionnés étaient encore inconnues. Cependant, la rareté rend le CA66 spécial. Le kit barebones se vendait à l’origine environ 250 $, mais les planches d’occasion se vendent régulièrement plusieurs centaines de plus. Je ne sais pas combien vaut le mien, mais je ne le vendrais jamais pour le découvrir. C’était l’un des premiers projets que j’ai planifiés du début à la fin avec un thème particulier en tête, et cela s’est merveilleusement bien passé.

J’aime la forme du CA66 car elle me rappelle les consoles courbées qui étaient courantes à l’ère TNG de Star Trek, et c’est l’esthétique que je voulais : tous les LCARS, tout le temps. Naturellement, il a fallu plusieurs mois pour que le CA66 arrive après que je l’ai acheté. La première chose que je devais aborder était la couleur. J’ai discuté avec le célèbre concepteur de clavier Ryan Norbauer, qui avait déjà vendu un clavier sur le thème LCARS. Il m’a indiqué la direction d’un revêtement en poudre qui reproduirait ce « beige Entreprise » de TNG. Il a coûté environ 100 $ pour faire peindre la planche, mais le résultat était parfait. Ensuite, j’ai simulé des étiquettes GNDN dans le style Star Trek en utilisant mes compétences de conception très limitées. Les imprimer ne coûte que quelques dollars, heureusement. La dernière pièce stylistique du puzzle était le keycap set, un kit en édition limitée appelé DSA Galaxy Class. Il s’agit d’un jeu de clés Star Trek sous licence officielle qui a été vendu il y a quelques années dans le magasin Roddenberry pour environ 200 $. Comme la planche, j’ai dû commander ces casquettes longtemps à l’avance.

J’ai assemblé ce clavier avec des commutateurs Zilent 67g, qui sont un commutateur tactile silencieux. Cela signifie que vous pouvez sentir une bosse tactile à chaque pression, mais ils ne cliquent pas et même le son de fond est étouffé par des coussinets internes en silicone. Cela aide à réduire la qualité d’écho du CA66, qui n’est pas aussi monolithique que certaines cartes plus haut de gamme. Le coût total du projet était d’environ 600 $.

Bon 65

Le Decent 65 est un ajout récent à ma collection. Et par « récent », je veux dire que j’ai commandé les pièces il y a plus d’un an. La planche elle-même est de milieu de gamme, du moins dans le monde des keebs personnalisés. Il est en aluminium, solidement construit, et Cerakoted dans un bleu clair – c’est la finition qui le rend spécial. Il n’y a pas de LED, de prises remplaçables à chaud ou de poids en laiton comme certains claviers plus chers, mais le coût était toujours de près de 400 $ avec la couleur personnalisée. Je voulais le bleu parce qu’il était forcément un bon match pour GMK Belafonte, qui est un jeu de clés sur le thème de Life Aquatic qui était disponible à la commande au début de 2020. C’est un ensemble magnifique; il suffit de regarder le texte latéral sur ce capuchon d’entrée !

La longue attente était attendue, et la construction était assez simple une fois que j’avais les pièces. J’ai soudé des commutateurs clicky Box Pink, ce qui en fait l’un des rares claviers mécaniques clicky que j’ai. Cela semblait correct pour l’esthétique, cependant. Je suis sûr que le Decent 65 ne sonnerait pas aussi bien avec des commutateurs tactiles que certaines de mes cartes, mais les clics sont tout ce que vous entendez. C’est un clavier délicieusement odieux qui se trouve aussi être tellement, tellement joli. Le coût total du projet était d’environ 700 $.

RAMA M65-B

Contrairement aux autres claviers de cette liste, le RAMA M65-B est indéniablement une carte personnalisée haut de gamme. RAMA est un designer industriel australien qui a créé plusieurs cartes très recherchées, dont les M65-A, Kara et U80. La prévente du M65-B a eu lieu fin 2019 et n’a été expédiée qu’au début de 2021. Le kit que j’ai commandé (anodisation noire, poids interne en laiton) a coûté environ 500 $, plus un peu plus pour l’expédition de six livres d’aluminium et de laiton par le bas. en dessous de. Oui, c’est beaucoup, mais pour les claviers, la RAMA est un matériau potentiel de « fin de partie ».

Alors que le M65-B était disponible avec un PCB hotswap sans soudure, j’ai choisi la version soudée afin de pouvoir utiliser ma disposition préférée avec un retour arrière normal (non divisé). Le matériel s’emboîte avec un niveau de précision incroyable, et il est même livré avec des vis de marque. Une fois terminé, il ressemble et se sent comme un solide morceau de métal – c’est juste un objet incroyable. Pour les interrupteurs, j’ai opté pour un interrupteur hybride hautement tactile connu sous le nom de Holy Panda. J’aime vraiment ces commutateurs, même si Ryne sera toujours en désaccord avec moi. L’atterrissage lourd complète la construction métallique dense, mais il est si solide que les dactylographes lourds se fatigueront probablement en l’utilisant.

Je ne suis pas entré dans ce projet avec une esthétique ou une référence particulière à l’esprit – le M65-B est juste un excellent clavier mécanique polyvalent. J’ai actuellement un ensemble appelé GMK Nightrunner dessus, qui a fière allure. L’anodisation noire (qui est impeccable d’ailleurs) pourrait correspondre à beaucoup de jeux de clés, et j’en profiterai probablement à mesure que la composition de ma collection change. Tel qu’il est actuellement assemblé, le M65-B a coûté environ 900 $. Cependant, le M65-B sans touches ni commutateurs se vend régulièrement entre 750 et 800 $ sur le marché secondaire.

Regarder les passe-temps de quelqu’un de l’extérieur peut être une expérience étrange. Vous n’avez souvent pas le contexte pour comprendre l’attrait, et la dépense peut sembler folle. Je suis conscient que je pourrais de plus en plus apparaître comme ces collectionneurs de machines à laver sur YouTube. Je maintiendrais, cependant, que les claviers sont au moins un peu plus frais.

