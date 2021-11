Qu’y avait-il derrière les djihadistes du Bataclan ?

08/11/2021 à 00:46 CET

Enric Bonet

Enfance heureuse, jeunesse en tant que petits criminels et leur conversion ultérieure au djihadisme. La similitude des profils des auteurs et complices présumés des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Après quelques premières semaines marquées par les témoignages des victimes, le procès, qui a débuté en septembre, a porté sur les premiers interrogatoires des accusés tout au long de cette semaine. Celles-ci se limitaient à son enfance et sa jeunesse avant son immersion dans la nébuleuse djihadiste. Son implication dans les attentats de la salle Bataclan, du Stade de France et des terrasses parisiennes ne sera examinée qu’en janvier.

« J’étais à l’école publique en Belgique, Je me suis imprégné des valeurs occidentales et j’ai vécu comme vous m’avez appris à vivre en Occident », a déclaré Salah Abdeslam, le seul membre vivant de ce commandement islamiste, qui a tué 131 personnes et blessé 413 dans le plus grand massacre de l’État islamique autoproclamé (EI) en Europe Les phrases provocatrices d’Abdeslam marquaient déjà le début du procès et cette fois il a également dû ouvrir cette série d’interrogatoires. était un bon élève. (& mldr;). Mes professeurs m’aimaient», a ajouté ce Français d’origine marocaine, qui a vécu la majeure partie de sa vie dans le quartier de Molenbeek à Bruxelles.

Abdeslam, 32 ans, n’a pas tardé à se présenter comme le gendre parfait, au-delà de reconnaître qu' »il aimait la vitesse » et pour cette raison, il a été condamné à plusieurs amendes pour infractions routières. Comme beaucoup de jeunes Belges, dans sa jeunesse, il alterne travail temporaire et soirées arrosées d’alcool dans les bars et les discothèques. « Il menait une vie libertine », a déclaré le terroriste, qui lors de la première audition s’est présenté comme un « serviteur de l’EI ». « Je me fichais de Dieu. J’ai fait ce que je voulais, j’ai mangé ce que je voulais, j’ai bu ce que je voulais. »

Ils ne manquaient de rien

Sa carrière a commencé à tourner court en 2011, lorsqu’il a été condamné à un an de prison ferme après avoir tenté de cambrioler une maison avec des amis, parmi lesquels se trouvait Abdelhaamid Abaaoud, le chef du commandement du Bataclan, tué par la police. quelques jours après les attentats. Loin du cliché selon lequel la marginalisation sociale les a conduits au fondamentalisme islamisteBeaucoup d’accusés ont revendiqué leur enfance heureuse, dans laquelle ils ne manquaient de rien. Ce sont les enfants d’une première ou deuxième génération de migrants bien adaptés au Vieux Continent.

« Nous ne sommes pas sortis du ventre de nos mères avec une kalachnikov. Nous étions des enfants, nous sommes allés à l’école, nous avons grandi en Europe », a déclaré Mohamed Abrini, 36 ans, jugé pour avoir accompagné la cellule de l’EI au capitale française et ayant financé l’attentat. Après une enfance « normale », la vie de cet ami d’enfance d’Abdeslam a été marquée par « l’échec ». « J’ai échoué à l’école, j’ai échoué au sport, échec et échec et mat« .

Condamné une première fois à une peine de prison à l’âge de 18 ans pour vol de véhicule, Abrini a depuis alterné les périodes de sa vie derrière les barreaux et celles où il commettait des délits. Sa conversion à l’islamisme radical a été déclenchée en apprenant qu’un de ses frères était mort en Syrie et cela l’a amené à rejoindre les rangs de l’Etat islamique. Alors qu’Abrini se spécialisait dans le casse de coffres-forts, un autre des prévenus, Mohamed Bakkali, se livrait au commerce de produits contrefaits. « J’ai bien vécu, je ne me suis privé de rien», a déclaré ce salafiste, considéré comme l’un des instigateurs des attentats.

« Mon cœur s’est endurci »

Plus de la moitié des 20 prévenus (dont 14 présents au tribunal) faisaient partie de l’écosystème de Molenbeek, le quartier multiculturel de Bruxelles qui a été stigmatisé après ces attentats. Mais certains d’entre eux n’ont pas la nationalité belge ou française. C’est le cas du Tunisien Sofien Ayari qui a rejoint les rangs de l’EI en Syrie et en Irak en 2014 après la « déception » avec les Printemps arabes.

Un autre des prévenus ayant une participation importante aux attentats est le Suédois Osama Krayem, 29 ans, impliqué dans les attentats de Paris, mais aussi de Bruxelles en mars 2016. Ce djihadiste, accusé dans son pays de crime contre l’humanité pour avoir participé dans le meurtre médiatique d’un pilote jordanien brûlé vif en Syrie en 2015 par des hommes de l’EI, il est sorti à l’âge de 12 ans dans un film dans lequel il était dépeint comme un exemple d’intégration en Suède. Ayant commencé à faire des « choses illégales » depuis l’âge de 19 ans, il a rejoint en 2014 les rangs de l’EI en Syrie. « Avant, je n’avais pas de problèmes comme maintenant. Mais après la guerre mon coeur s’est endurci« , a-t-il assuré jeudi au tribunal.