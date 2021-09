Qu’y avait-il derrière les insultes et les gifles ?

Au lendemain de Plant vs. Canelo, le doute subsistait sur le caractère prémédité ou accidentel d’un tel embarras et la question qui roule dans les réseaux, est-il approprié ou non que Canelo perde contre Plant ? Nous l’analysons dans cette vidéo non filtrée.

Entre autres détails de ‘le drap qu’il a laissé couper’ le concert d’offenses, d’accusations, de jurons et de bousculades, mal appelé une ‘conférence’, nous avons analysé ce qui se passait en coulisses, le soutien ou le non-soutien du groupe Haymon pour le diatribe incendiaire de Caleb Plant contre Team Canelo, la possible stratégie cachée derrière Plant et ce qui indique vraiment le manque de contrôle émotionnel et le langage gestuel de Canelo Álvarez et Eddy Reynoso.