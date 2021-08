R. Kelly accusé d’avoir exploité sexuellement un garçon de 17 ans lors d’un procès pour trafic sexuel

in

NEW YORK (AP) – Après plusieurs jours de témoignages de femmes affirmant avoir été soignées et agressées sexuellement par R. Kelly, un homme a comparu lundi à la barre des témoins lors du procès pour trafic sexuel de Kelly à New York pour affirmer que la star du R&B l’avait exploité. de la même manière lorsqu’il était lycéen.

Le témoin, témoignant devant un tribunal fédéral de Brooklyn sans utiliser son vrai nom, a raconté à un jury comment Kelly l’avait attiré dans sa maison de la région de Chicago en 2007 avec de fausses offres de l’aider dans sa jeune carrière musicale.

Kelly a demandé à la victime présumée, alors âgée de 17 ans, “ce que j’étais prêt à faire pour la musique”, a déclaré le témoin. Il a répondu : “Je porterai vos sacs. … Tout ce dont vous avez besoin, je serai prêt à le faire.”

“Ce n’est pas ça. Ce n’est pas ça”, a-t-il dit, a répondu Kelly avant de lui demander s’il avait déjà fantasmé sur le fait d’avoir des relations sexuelles avec des hommes. Il a décrit comment Kelly ” s’est ensuite mise à genoux et a commencé à me faire du sexe oral “, même si ” je n’étais pas dedans “.

Par la suite, “il m’a dit de rester entre lui et moi”, a-t-il déclaré.

R. Kelly a été accusé d’inconduite sexuelle par un homme, qui a affirmé que le chanteur lui avait fait une fellation non désirée alors qu’il n’avait que 17 ans. (AP Photo/Nam Y. Huh, File)

Dans un épisode ultérieur, Kelly a claqué des doigts pour convoquer une fille nue d’où elle se cachait sous un ring de boxe pour faire une fellation à Kelly et au témoin, a déclaré l’homme au jury.

Il a continué à voir Kelly après cela parce que “je voulais vraiment réussir dans l’industrie de la musique”, a-t-il déclaré.

Le témoin témoignait dans le cadre d’un accord de coopération découlant de son plaidoyer de culpabilité dans une affaire distincte, alléguant qu’il faisait partie d’un stratagème bâclé visant à corrompre une femme pour qu’elle ne témoigne pas contre Kelly. Aucune accusation n’a été portée contre Kelly concernant le stratagème.

Kelly, 54 ans, a nié à plusieurs reprises les accusations selon lesquelles il s’était attaqué aux victimes au cours d’une carrière de 30 ans mise en évidence par son méga hit de 1996 “I Believe I Can Fly”. Ses avocats ont dépeint ses accusateurs comme des groupies qui mentent sur leurs relations avec lui.

Plus tôt lundi, une femme a déclaré que Kelly l’avait agressée sexuellement à l’âge de 17 ans à la suite d’un spectacle à Miami en 1994. Le témoin, témoignant également sans utiliser son vrai nom, a affirmé que les copains de Kelly l’avaient emmenée avec un ami dans sa loge après le spectacle avant il a baissé son short et l’a forcée à avoir des relations sexuelles non protégées, a-t-elle déclaré.

R. Kelly est actuellement jugé pour trafic sexuel à New York. (Photo AP/Elizabeth Williams)

“J’étais en état de choc complet”, a-t-elle déclaré. « Je ne savais pas du tout quoi dire.

Par la suite, elle et son amie “ont déverrouillé la porte et se sont enfuies de là”, a-t-elle déclaré.

Lors du contre-interrogatoire, l’avocat de la défense Deveraux Cannick a insisté auprès du témoin sur les raisons pour lesquelles, après que quelqu’un vous aurait « violé », elle a attendu plus de deux décennies pour contacter les forces de l’ordre.

“Parce que je ne voulais pas ressentir plus de honte et de traumatisme”, a-t-elle déclaré.