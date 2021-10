R. Kelly engage l’avocat de Bill Cosby pour faire appel de la condamnation

R. Kelly tient sa promesse de faire appel de sa dernière condamnation. Le chanteur de R&B en disgrâce a récemment été reconnu coupable de toutes les accusations dans son procès pour trafic sexuel et racket à Brooklyn, New York. Kelly a plaidé non coupable mais après plusieurs semaines de témoignages et d’innombrables témoignages, un jury en a décidé autrement. Il sera condamné en mai 2022 et encourt une peine minimale de 10 ans et une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle.

Maintenant, il a engagé l’avocat de Bill Cosby pour l’aider dans son appel. Jennifer Bonjean a été embauchée par le chanteur « I Believe I Can Fly » dans le cadre de son équipe juridique, selon The Chicago Tribune. Bonjean aurait comparu devant le tribunal de district américain de Brooklyn pour s’inscrire dans l’équipe de Kelly.

Bonjean est désormais le conseil principal de la condamnation et va de l’avant, il s’est écarté en faveur d’un nouveau procès pour Kelly. La juge de district Ann Donnelly décidera si la demande sera acceptée ou non. Bonjean doit faire appel devant la 2e Cour d’appel des États-Unis. Il a déjà demandé une prolongation de deux mois pour les requêtes postérieures au procès.

« Je suis de plus en plus préoccupé par la façon dont le gouvernement abuse de la loi RICO afin de plaider contre le délai de prescription et essentiellement de juger la vie entière de personnes », a déclaré Bonjean au Chicago Tribune. « Cela devient une formule pour le gouvernement. Vous avez le droit de vous défendre contre des allégations spécifiques. »

Il estime que ses chances de recours sont plus prometteuses avec Bonjean. Bonjean faisait partie des efforts fructueux de Cosby pour que la Cour suprême de Pennsylvanie annule sa condamnation pour agression sexuelle, dans laquelle il purgeait une peine de 10 ans. Cosby a été libéré en juin après avoir purgé près de trois ans de sa peine.

Kelly fait face à des accusations similaires dans plusieurs autres États, dont la Géorgie, le Missouri et la Floride. Son prochain procès est prévu pour août 2021 dans l’Illinois. Il va être jugé pour pédopornographie avec deux autres complices présumés.