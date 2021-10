R. Kelly engage l’avocat de Bill Cosby pour faire appel de la condamnation

R. Kelly a un nouveau conseiller juridique.

Le chanteur assiégé a engagé Jennifer Bonjean, l’avocate basée à New York qui a remporté l’appel de l’affaire d’abus sexuels de Bill Cosby, pour le représenter alors qu’il fait appel de sa condamnation pour racket.

Bonjean, dont la carrière juridique a commencé à Chicago, a déposé sa comparution dans l’affaire Kelly devant le tribunal de district américain de Brooklyn, où Kelly a été condamnée le mois dernier pour racket et abus sexuels.

Selon le Chicago Tribune, Bonjean fera pression pour un nouveau procès. Cependant, si cela est refusé, elle fera appel devant la 2e Cour d’appel des États-Unis.

Bonjean est responsable de l’appel de Cosby de sa condamnation pour crimes sexuels en Pennsylvanie, qui a pris fin avec sa sortie de prison. Elle a dit qu’elle « a hâte de se familiariser avec le dossier » dans le cas de Kelly et pense qu’il est victime de la loi sur les organisations influencées et corrompues par les racketteurs.

« Je suis de plus en plus préoccupé par la façon dont le gouvernement abuse de la loi RICO afin de plaider contre le délai de prescription et essentiellement de juger la vie entière de personnes », a déclaré Bonjean, qui représente également le chef de la secte sexuelle de NXIVM, Keith Raniere. « Cela devient une formule pour le gouvernement. Vous avez le droit de vous défendre contre des allégations spécifiques.

Kelly, 54 ans, a été reconnue coupable le 27 septembre d’accusations de racket, de trafic sexuel et d’exploitation sexuelle d’un enfant. Il risque de 10 ans à la prison à vie lorsqu’il sera condamné le 4 mai.

Kelly fait également face à des accusations de pornographie juvénile et d’entrave à Chicago. Le procès devant jury devrait commencer le 1er août 2022 et devrait durer de trois à quatre semaines