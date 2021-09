R. Kelly est reconnu coupable de trafic sexuel aux États-Unis – El Sol de México

in

Après neuf heures de délibération, un jury à New York a reconnu le chanteur américain R. Kelly coupable de neuf chefs d’accusation, dont huit chefs d’accusation de trafic sexuel et un de crime organisé, et pourrait passer plusieurs décennies en prison, selon son avocat.

Il faut rappeler que l’interprète de “Je crois que je peux voler” fuyait la justice depuis des décennies, alors qu’il y avait de fortes rumeurs de comportements inappropriés avec des mineurs et des adultes, depuis près de 30 ans.

L’un des premiers cas qui s’est produit a eu lieu lorsqu’il a épousé illégalement une autre chanteuse Aaliyah, en 1994, alors qu’elle n’avait que 15 ans. Depuis lors, de nombreuses femmes l’avaient signalé, et il a même été arrêté en 2002, après la diffusion d’un clip vidéo de lui-même en train d’abuser sexuellement et d’uriner sur une fille de 14 ans.

Cependant, il a été libéré peu de temps après, et ce n’est qu’en 2019, date de la sortie du documentaire “Surviving R. Kelly”, que les accusations ont repris, et le producteur a également été remis aux autorités.

Selon Variety, ce sont neuf femmes et deux hommes qui ont pris la parole pour parler de ses abus, en plus de 34 autres personnes (dont d’anciens employés de l’artiste) qui ont témoigné contre lui.

Le procès de New York (commencé le 18 août) était le premier des deux auxquels il sera confronté, car il fait également face à des accusations similaires dans l’Illinois. Ce sera le 4 mai 2022 qu’une sentence sera prononcée dans ce premier tribunal.