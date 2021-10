R. Kelly mis en surveillance suicide à la suite d’une condamnation

R. Kelly était potentiellement si bouleversé à la suite de sa condamnation dans son procès pour trafic sexuel et racket à New York que le chanteur de R&B en disgrâce a dû être placé sous surveillance suicidaire. Le Chicago Tribune rapporte que l’un des avocats de Kelly en a parlé à un juge fédéral à Chicago plus tôt cette semaine. L’aveu intervient trois semaines après que Kelly a été reconnue coupable de tous les chefs d’accusation. Il encourt un minimum de 10 ans de prison à perpétuité et recevra sa peine en mai 2022.

Son avocat Steve Greenberg a déclaré que le Bureau américain des prisons avait placé Kelly sous surveillance il y a quelque temps. L’ordre a depuis été levé. Selon une source, placer un détenu récemment condamné sous surveillance étroite n’est pas rare. Cependant, on ne sait pas si Kelly a exprimé ou non son désir de se faire du mal ou de faire du mal à quelqu’un d’autre.

Kelly souhaite également reconfigurer une nouvelle équipe juridique, selon Greenberg. Avant le procès de New York, Greenberg a démissionné, avec des conflits signalés avec un autre avocat dans l’affaire. Il dit qu’il croit en l’innocence de Kelly. Il travaillera en tant qu’avocat principal dans la prochaine affaire de pornographie juvénile de Kelly à Chicago. Kelly est originaire de Chicago et résident de longue date.

Kelly et deux co-conspirateurs présumés, Derrel McDavid et Milton « June » Brown, sont fatigués dans l’affaire de Chicago. Le procès devant jury devrait commencer le 1er août et durer environ trois à quatre semaines. Certains des accusateurs de son affaire à New York témoigneront à nouveau dans l’affaire de Chicago.

Dans son affaire à New York, Kelly a été reconnu coupable de 12 actes illégaux individuels. Certains incluent le fait qu’il ait eu des relations sexuelles avec des filles mineures – ainsi que le pot-de-vin en 1994 d’un fonctionnaire du gouvernement de l’Illinois pour obtenir une fausse pièce d’identité pour la chanteuse de 15 ans Aaliyah afin que les deux puissent se marier illégalement. Kelly clame son innocence sur toutes les charges retenues contre lui.