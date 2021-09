R. Kelly obtient l’annulation d’un honneur majeur à la suite d’un verdict de culpabilité dans un procès pour crimes sexuels

R. Kelly se voit retirer sa clé de la ville de Baton Rouge, en Louisiane, après avoir été reconnu coupable lundi de neuf chefs d’accusation fédéraux, notamment le racket, les crimes sexuels, la traite des êtres humains, l’entrave à la justice et l’enlèvement. La représentante de l’État C. Denise Marcelle a déclaré jeudi à TMZ qu’elle avait l’intention d’annuler l’honneur qu’elle avait décerné au musicien en février 2013, alors qu’elle était membre du conseil du métro de Baton Rouge, et regrette de le lui avoir décerné en premier lieu.

Kelly fait l’objet d’allégations d’abus sexuels depuis des décennies, mais Marcelle a déclaré au média qu’elle ne savait qu’au moment où il avait été acquitté des accusations de pornographie juvénile en 2008, mais n’avait pas fait ses devoirs pour en savoir plus sur ce qui avait été reproché eux. Bien que Marcelle soit maintenant membre de la Chambre des représentants de la Louisiane, un représentant du conseil de Baton Rouge a déclaré à TMZ qu’elle détenait toujours le pouvoir de reprendre la clé en tant que personne d’origine pour l’attribuer.

Le procès de 23 jours de Kelly à Brooklyn, New York, s’est terminé lundi avec un verdict de culpabilité après que les procureurs aient allégué qu’il avait conçu un stratagème pour “cibler, préparer et exploiter les filles, les garçons et les femmes”. Les procureurs ont affirmé dans son acte d’accusation initial que Kelly et son équipe, qui comprenait des managers, des gardes du corps et des assistants, « ont voyagé à travers les États-Unis et à l’étranger pour se produire dans des salles de concert … et pour recruter des femmes et des filles pour se livrer à des activités sexuelles illégales avec Kelly. ” datant de 1999.

L’artiste “I Believe I Can Fly” aurait exigé des victimes qu’elles se conforment à des règles strictes – ne leur permettant pas de quitter leur chambre sans avoir reçu l’autorisation, “y compris pour manger ou aller aux toilettes”, ne leur permettant pas de “regarder d’autres hommes” et les obligeant à “appeler Kelly ‘Papa'”. Beaucoup de ces allégations ont été portées dans les docuseries Surviving R. Kelly, qui revenait également sur l’acquittement de R. Kelly il y a 13 ans.

“R. Kelly’s Enterprise n’était pas seulement engagé dans la musique; comme on le prétend, pendant deux décennies, l’entreprise dirigée par R. Kelly s’est attaquée aux jeunes femmes et aux adolescents dont les rêves de rencontrer une superstar se sont rapidement transformés en cauchemar de viol, de pornographie infantile et le travail forcé », a déclaré Angel Melendez, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure, dans un communiqué après l’acte d’accusation de Kelly en 2019.

Kelly fait également face à des accusations fédérales dans le district nord de l’Illinois, notamment des accusations de pornographie juvénile et d’obstruction, des accusations criminelles au Minnesota pour deux chefs d’accusation de prostitution avec un mineur et des accusations d’abus sexuels criminels aggravés dans l’État de l’Illinois. Il a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation.