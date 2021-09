R. Kelly reçoit un verdict de racket dans un procès pour trafic sexuel

R. Kelly a été reconnu coupable de racket devant un tribunal fédéral lundi après des décennies d’allégations d’abus sexuels. Les procureurs ont annoncé le verdict après avoir soutenu dans une salle d’audience de Brooklyn, New York, lors des plaidoiries finales, que Kelly avait conçu un stratagème pour “cibler, préparer et exploiter les filles, les garçons et les femmes”, selon CNN.

Les procureurs ont allégué dans un acte d’accusation que Kelly et son équipe, qui comprenait des managers, des gardes du corps et des assistants, « ont voyagé à travers les États-Unis et à l’étranger pour se produire dans des salles de concert … et pour recruter des femmes et des filles pour se livrer à des activités sexuelles illégales avec Kelly » remontant à 1999. Le chanteur de “I Believe I Can Fly” aurait exigé de ses victimes qu’elles se conforment à des règles selon lesquelles elles n’étaient pas autorisées à quitter leur chambre sans en avoir reçu l’autorisation, “y compris pour manger ou aller aux toilettes”, n’étaient “pas autorisé à regarder d’autres hommes » et « devaient appeler Kelly « Papa ». un procès dans l’État de l’Illinois.

L’équipe de défense de Kelly a nié les allégations portées contre lui au cours du procès de 23 jours, accusant les plus de 50 témoins qui ont témoigné contre l’artiste de mentir après avoir été induits en erreur par le gouvernement et autorisés à mentir sur ce que l’artiste prétendait être des relations consensuelles. “Beaucoup de gens ont regardé ‘Surviving R. Kelly’ et, malheureusement, beaucoup de gens survivent maintenant grâce à R. Kelly”, a déclaré l’avocat de Kelly, Deveraux Cannick.

Le gouvernement avait un point de vue différent. “R. Kelly’s Enterprise n’était pas seulement engagé dans la musique; comme on le prétend, pendant deux décennies, l’entreprise dirigée par R. Kelly s’est attaquée aux jeunes femmes et aux adolescents dont les rêves de rencontrer une superstar se sont rapidement transformés en cauchemar de viol, de pornographie enfantine et le travail forcé », a déclaré Angel Melendez, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure, dans un communiqué après l’acte d’accusation de Kelly en 2019.

Kelly fait toujours face à des problèmes juridiques après ce procès, faisant face à d’autres accusations fédérales dans le district nord de l’Illinois, notamment des accusations de pornographie juvénile et d’entrave. Il fait également face à des accusations criminelles au Minnesota pour deux chefs d’accusation de prostitution avec un mineur et à des accusations d’abus sexuel criminel aggravés dans l’État de l’Illinois. Il a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation.