R. Kelly reconnu coupable d’avoir enfreint les lois fédérales sur le trafic sexuel

Crédit photo : WBEZ/CC par 3.0

R. Kelly a été reconnu coupable d’un chef de racket et de huit chefs d’infraction aux lois fédérales sur le trafic sexuel.

Le procès s’est déroulé sur un mois devant le tribunal fédéral de Brooklyn. Les procureurs fédéraux ont accusé Kelly d’avoir dirigé une secte sexuelle considérée comme une “entreprise” pour exploiter des femmes mineures en utilisant son pouvoir de star et sa renommée. Les jurés ont délibéré pendant neuf heures pour rendre leur verdict, déclarant le chanteur de R&B coupable de tous les chefs d’accusation.

R. Kelly risque maintenant des décennies de prison après avoir été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation. Il sera condamné le 4 mai 2022.

Le culte sexuel de R. Kelly est un secret de polichinelle dont on parle depuis des décennies – mais la fureur a commencé en 2017. BuzzFeed News a publié un article sur des parents qui ont dit à la police que leur fille était détenue contre son gré dans un culte sexuel dirigé par R. Kelly. .

Ce rapport alléguait que jusqu’à six femmes vivaient dans des propriétés louées par R. Kelly à Chicago et à Atlanta. Il contrôle tous les aspects de leur vie, y compris ce qu’ils mangent, comment ils s’habillent, quand ils se baignent, quand ils sont autorisés à dormir et quand ils doivent avoir des relations sexuelles avec lui. Selon Cheryl Mack, ancienne assistante de R. Kelly, les femmes sont attirées par des pensées proches d’un homme riche.

“C’est R. Kelly, je vais vivre un style de vie somptueux”, dit Mack à propos des femmes. “Non. Il faut demander à manger. Il faut demander à aller aux toilettes. [Kelly] est un maître du contrôle mental. C’est un marionnettiste. Après que BuzzFeed News a publié son rapport, il ne s’est pas passé grand-chose.

Puis, en janvier 2019, le documentaire Surviving R. Kelly a porté des allégations détaillées aux yeux du public.

Au cours du procès de R. Kelly, les procureurs fédéraux ont présenté une grande partie des preuves présentées dans le rapport BuzzFeed et le documentaire. Cette preuve comprenait le témoignage de 45 témoins, dont 11 ont été victimes de son abus sexuel.

Enfreindre les règles de Kelly signifiait une punition, qui comprenait souvent des fessées ou un isolement forcé. De nombreux témoins ont raconté comment Kelly les a forcés à avoir des relations sexuelles avec lui et ses autres petites amies quand il le voulait. R. Kelly a sciemment infecté ces femmes avec l’herpès génital sans les informer de son état.

Outre le procès fédéral à New York, R. Kelly attend également son procès pour des accusations fédérales et étatiques dans l’Illinois et le Minnesota. Il a été reconnu non coupable d’avoir produit des images d’abus sexuels sur des enfants en 2008, malgré une vidéo de lui en train d’uriner sur une fille de 14 ans. De nombreuses allégations d’abus sexuels ont été balayées sous le tapis avec des règlements secrets pendant cette période.