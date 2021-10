R. Kelly sera jugé pour des accusations de pornographie juvénile

R. Kelly n’arrive pas à faire une pause dans ses problèmes juridiques en cours. Le chanteur de « You Remind Me of My Jeep » doit être jugé pour pédopornographie et entrave à la justice dans sa ville natale de Chicago. La nouvelle survient quelques semaines seulement après que Kelly a été reconnue coupable de neuf chefs d’accusation de racket et de trafic sexuel à New York. Il risque désormais au moins 10 ans de prison à vie. La date de sa condamnation pour l’affaire de New York est fixée à mai 2022.

Le juge de district américain Harry Leinenweber, qui fait partie de l’affaire, aurait souhaité que le procès à Chicago commence plus tôt. Steven Greenberg, l’un des avocats de Kelly, fera partie de l’affaire de pédopornographie. Avant l’affaire de New York, Greenberg a démissionné, citant des désaccords avec le reste de l’équipe.

Kelly est jugé avec deux coaccusés, Derrell McDavid et Milton « June » Brown. Le procès devrait durer de trois à quatre semaines. Le chanteur, né Robert Sylvester Kelly, fait également face à d’autres cas au Minnesota, en Géorgie et en Floride.

Il est emprisonné depuis 2019, suite à la réaction des docuseries Lifetime Surviving R. Kelly. La série en six parties relatait des années d’abus sexuels, financiers, émotionnels, mentaux et physiques présumés de la part de Kelly. Plus de deux douzaines d’accusateurs ont donné leurs comptes. D’anciens employés de Kelly’s ont également parlé d’avoir été témoins du contrôle intense du chanteur.

Kelly et son équipe ont démenti les récits des victimes. Selon eux, ils sont méprisés après les amants en quête d’attention et d’un gros salaire. En ce qui concerne les femmes qui disent qu’elles étaient mineures lorsqu’elles ont commencé leurs relations avec Kelly, son équipe dit que leurs parents les lui ont pratiquement remises dans l’espoir qu’il puisse aider leurs filles à devenir célèbres.

Au cours de l’affaire new-yorkaise de six semaines, plusieurs des anciennes petites amies de Kelly ont pris position contre lui, alléguant qu’elles avaient été manipulées et contrôlées par le chanteur pendant une période prolongée. Beaucoup décrivent leur passage dans le cercle de Kelly comme une secte.