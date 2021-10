R. Kelly trouvé coupable – mais sa musique est toujours populaire sur TikTok, Spotify

Crédit photo : Kaleb Nimz

R. Kelly a été reconnu coupable des neuf chefs d’accusation retenus contre lui. Mais sa musique reste populaire sur les services de streaming comme Spotify et TikTok.

Un linceul d’allégations a suivi le chanteur de R&B pendant des décennies, remontant au début des années 90. Mais le documentaire 2019 de Lifetime Surviving R. Kelly a mis en lumière les allégations et intensifié les appels à une enquête sur le chanteur. Parallèlement à la campagne pour voir R. Kelly faire face à la justice, de nombreux militants ont promu la campagne #MuteRKelly.

C’est un appel pour que les chansons de R. Kelly soient retirées des services de radio et de streaming musical comme Spotify. La campagne a conduit à l’annulation des tournées de R. Kelly, mais sa musique reste populaire sur les services de streaming. C’est malgré que Spotify ait retiré R. Kelly de ses listes de lecture organisées en mai 2018.

Selon les données de Chartmetric, sa musique reste populaire parmi les jeunes auditeurs. Il apparaît sur environ 300 listes de lecture éditoriales Spotify et a vu des pics d’écoute sur Spotify, Apple Music et Amazon Music en septembre 2020 et au printemps 2021.

« Tout type d’attention justifiera toujours un pic de mesures à court terme sur différentes plates-formes. À long terme, si la consommation était vraiment affectée par ces événements d’actualité peu recommandables, nous assisterions à une baisse de l’activité au fil du temps », explique Chartmetric. « Au lieu de cela, il semble que le vieil adage de l’industrie ‘toute publicité est une bonne publicité’ tient le coup. »

La musique de R. Kelly reste populaire sur les services de streaming malgré l’attention de l’affaire. « I Believe I Can Fly » a culminé à la 6e place en janvier 2019 après la sortie du documentaire Surviving R. Kelly. R. Kelly a été condamné le 27 septembre, ce qui semblait rappeler aux gens qu’il existait.

Chartmetric partage qu’entre le 27 et le 29 septembre, 300 à 400 listes de lecture générées par les utilisateurs mettant en vedette le chanteur sont apparues sur Spotify. Sa présence sur TikTok et YouTube a augmenté au fil du temps, en particulier auprès des jeunes femmes.

À la suite des accusations de crimes sexuels en juillet 2019, les abonnés à sa chaîne YouTube ont grimpé en flèche. Il a également connu une forte augmentation du nombre d’adeptes après la sortie du documentaire en janvier 2019. Sa plus forte croissance se situe sur la plate-forme TikTok, où de grandes stars comme Charli D’Amelio et Addison Rae continuent de présenter sa musique.

« I Believe I Can Fly », « I’m a Flirt » et « Ignition » restent ses morceaux les plus populaires sur TikTok. Alors, ces plateformes supprimeront-elles la musique de R. Kelly du streaming ? C’est peu probable.

Chris Brown a plaidé coupable d’agression contre Rihanna en 2009 et sa musique est toujours disponible. Et tandis que XXXTentacion a fait l’objet d’une campagne de censure sur Spotify, sa musique est toujours largement disponible. Tekashi 6ix9ine a plaidé coupable de racket (l’un des chefs d’accusation de R. Kelly) et sa musique est toujours disponible, générant des pièces de théâtre et des redevances.