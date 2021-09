R Madhavan fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film “Rocketry: The Nambi Effect” – vérifiez la date de sortie et plus

Le film “Rocketry : The Nambi Effect” a été tourné dans différentes langues : hindi, tamoul et anglais (Photo : Youtube/ bande-annonce de Rocketry)

L’acteur R Madhavan a maintenant attrapé le fauteuil du réalisateur. L’acteur fait ses débuts dans l’industrie en tant que réalisateur avec le film Rocketry : The Nambi Effect. La sortie en salles du prochain est prévue pour l’année prochaine le 1er avril. La déclaration officielle a été publiée par les réalisateurs à l’annonce du film. La déclaration indique que les marqueurs et l’équipe globale de Rocketry: The Nambi Effect sont ravis de la sortie du film le 1er avril 2022. Les réalisateurs du film continuent de rechercher le soutien du public.

Le film est basé sur des événements réels de la vie de Nambi Narayanan. Il était un ancien scientifique et ingénieur aérospatial de l’Organisation indienne de recherche spatiale qui a été pris dans le scandale des espions. Madhavan a également partagé l’annonce du film depuis son compte Instagram officiel. La publication a jusqu’à présent été appréciée par 45 929 utilisateurs sur Instagram.

Le joueur de 51 ans sera vu dans le rôle de Nambi Narayanan dans ses débuts de réalisateur. Produit et écrit par R Madhavan, le film a été tourné dans certaines parties de l’Inde, de la Russie, de la France et de la Géorgie. Vous trouverez également des acteurs comme Rajit Kapur, Simran, Ravi Raghavendra, Misha Ghoshal, Karthik Kumar, Gulshan Grover et Dinesh Prabhakar dans des rôles de premier plan. L’acteur Shahrukh Khan et Suriya seront vus dans une apparition spéciale, selon les médias. Le film “Rocketry : The Nambi Effect” a été tourné dans différentes langues : hindi, tamoul et anglais. Le film, plus tard, sortira également en télougou, kannada et malayalam.

Né le 1er juin 1970, R Madhavan a fait ses débuts au cinéma avec le film Inferno, un film anglais, sorti en 1997. Il a joué le rôle d’un officier de police indien dans le film. Il a fait ses débuts dans l’industrie cinématographique indienne avec le film de comédie Kannada de 1998 Shanti Shanti Shanti. Le film n’a pas réussi à impressionner le public et n’a pas bien marché au box-office.

Un film qui reste encore gravé dans les mémoires de chaque Indien est Rehna Hai Tere Dil Mein, sorti le 19 octobre 2021. Le film est toujours connu comme le meilleur film de la carrière de R Madhavan.

