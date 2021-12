R-Truth sur Vince McMahon, John Cena, The Rock et son nouvel album de rap

Dans une édition spéciale du vendredi de Cheap Heat, Peter et Laura Stylez s’entretiennent avec le rappeur et superstar de la WWE R-Truth au sujet de son nouvel album (disponible le 10 décembre). De plus, R-Truth raconte des histoires incroyables sur les raisons pour lesquelles il est tombé amoureux de la lutte professionnelle pour la première fois, ses relations avec Vince McMahon et Roman Reigns, les leçons apprises en travaillant avec The Rock, l’impact de 2Pac sur sa vie, et bien plus encore.

Hôtes : Peter Rosenberg, Laura Stylez

Producteur : Troy Farkas

