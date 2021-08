Raab lance un avertissement urgent à l’Iran alors que le « boucher de Téhéran » prend en charge « l’État paria » | Politique | Nouvelles

Cela intervient après que M. Raab et Antony Blinken, secrétaire d’État américain, aient organisé un appel au sujet d’un assaut de pétroliers et de la nécessité pour l’Iran de « mettre fin à son comportement déstabilisateur ».

Le Royaume-Uni, les États-Unis et Israël ont accusé l’Iran d’une attaque présumée de drones contre le pétrolier MT Mercer Street au large des côtes d’Oman, qui a tué deux membres d’équipage, dont le ressortissant britannique Adrian Underwood.

Après l’appel, M. Raab a déclaré que le Royaume-Uni et les États-Unis étaient “unis dans notre condamnation” de la conduite de Téhéran, mais a ajouté qu’ils “continueraient à travailler ensemble pour protéger la paix internationale [and] Sécurité”.

Le ministre des Affaires étrangères a ensuite déclaré : « Sous ce nouveau président, il est possible de prendre des mesures pour renforcer la confiance et la bonne volonté avec le reste de la communauté internationale, ou de prendre de plus en plus de mesures pour devenir un paria. »