Raab s’en prend aux allégations sordides « Regardez combien les travaillistes prennent aux syndicats » | Politique | Nouvelles

Dominic Raab a brutalement rejeté les accusations de sottise du chef du parti travailliste Keir Starmer, alors qu’il insistait sur le fait que les partis devraient travailler ensemble pour créer des règles obligeant les députés à rendre des comptes. Sir Keir a dénoncé le Premier ministre Boris Johnson pour avoir sauté un débat sur la conduite du parti à la lumière de la suspension d’Owen Paterson. Mais M. Raab a signalé que les conservateurs ne tireraient aucune leçon des travaillistes, déclarant à BBC Breakfast: « Je ne pense pas que la politisation du parti travailliste, compte tenu de l’argent qu’ils prennent aux syndicats, soit un look particulièrement attrayant pour Keir Starmer.

« Nous devons nous unir pour nous assurer que le public a confiance dans nos institutions, y compris dans la façon dont nous faisons notre travail en tant que députés et que nous avons un système solide pour les plaintes ou les irrégularités.

« Mais aussi un système juste, c’est vers cela que nous devrions travailler. »

Interrogé sur son point de vue sur les députés occupant plus d’un emploi, M. Raab a déclaré: « Il existe des règles très strictes à ce sujet. Je pense qu’elles doivent être correctement déclarées, il y a le registre des intérêts financiers à la Chambre des communes.

« Je pense que les gens veulent voir les députés politiques avoir une exposition et une expérience venant de l’extérieur du monde politique, que ce soit des forces armées, du NHS, du monde des affaires, mais cela doit être correctement déclaré.

« En fin de compte, les électeurs décideront par leur propre député s’ils passent suffisamment de temps à faire le travail pour eux en tant qu’électeurs.

« C’est finalement le jugement des électeurs mais je pense que c’est important, et c’est respectable et légitime, que le Parlement soit exposé au monde des affaires, aux forces armées.

« Je sais qu’il y a des membres de la Chambre des communes qui travaillent toujours dans le NHS – cette exposition est importante pour les débats que nous avons. »

