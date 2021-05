Rabais 5G iPad Pro: voici comment fonctionne la promotion d’Apple

Le nouvel iPad Pro est la première des tablettes d’Apple à proposer la 5G pour les modèles cellulaires. Bien qu’Apple ne fasse normalement pas de rabais, il s’est associé à AT&T, T-Mobile et Verizon pour offrir des rabais lorsque vous achetez un iPad Pro cellulaire via l’Apple Store – mais il y a quelques petits caractères à parcourir. Suivez le fonctionnement de la remise iPad Pro 5G via Apple.

Apple ne fait presque jamais de remises ou de ventes, les laissant à des détaillants tiers. Et spécifiquement pour les iPads cellulaires, les opérateurs font souvent une sorte de réduction si vous vous engagez à un contrat de service et achetez par leur intermédiaire.

Cependant, Apple propose une nouvelle promotion avec le lancement de l’iPad Pro 5G qui offre des remises allant jusqu’à 200 $ – en payant effectivement la mise à niveau – lorsque vous achetez directement un iPad Pro cellulaire 2021 (aucun contrat requis pour T-Mobile et Verizon – l’offre d’AT & T nécessite que vous gardiez le service pendant 30 mois pour obtenir la pleine réactivité).

Jusqu’au 27 juin, achetez un nouvel iPad Pro 5G directement auprès d’Apple et activez-le avec AT&T, T-Mobile ou Verizon AT&T offre une remise de 150 $ via des crédits de facture mensuels T-Mobile et Verizon offrent 200 $ via une carte MasterCard virtuelle / e-cadeau

Dans Paramètres, faites défiler jusqu’à “Données cellulaire“Et appuyez sur”Configurer les données cellulaires“Choisissez AT&T puis”ajouter à un forfait sans fil existant“Si vous êtes un client existant ou”acheter un nouveau forfait sans fil“Si vous êtes un nouveau client Choisissez un forfait de données cellulaires postpayé dans les 14 jours suivant la réception de la notification d’expédition de votre iPad Suivez les invites d’activation

Une fois que vous avez activé, vous recevrez 150 $ (5 $ / mois sur 30 mois) sous forme de crédits de facture mensuels dans les trois cycles de facturation.

Vous pouvez activer un nouveau forfait de données cellulaires directement depuis votre nouvel iPad. Suivez ces instructions pour acheter un forfait éligible:

Dans Paramètres, faites défiler jusqu’à “Données cellulaire“Et appuyez sur”Configurer les données cellulaires »

Choisissez T-Mobile / Sprint, puis sélectionnez “Ajouter une ligne”

Sélectionnez un forfait postpayé de 10 Go ou mieux dans les 30 jours suivant l’achat de votre nouvel iPad Suivez les invites d’activation

Remplissez la demande promotionnelle en utilisant le code promotionnel 2021APPLERETAILIPAD sur promotions.t-mobile.com. Dans les six à huit semaines suivant la soumission de votre demande, vous recevrez une MasterCard® prépayée virtuelle de 200 $.

Dans les 30 jours suivant votre commande, activez votre nouvel iPad avec un forfait de données illimité ou illimité Plus sur verizon.com ou sur l’application MyVerizon. Remplissez l’application promotionnelle sur vzw.com/myverizon ou utilisez l’application MyVerizon. Dans les huit semaines suivant la soumission de votre demande, vous recevrez une carte-cadeau électronique Verizon de 200 $.

** Offre spéciale AT&T: Offre de crédit Apple iPad Bill de 150 $: offre d’une durée limitée jusqu’au 27 juin 2021. Nécessite une nouvelle gamme de tablettes postpayées. Nécessite l’achat d’un nouvel iPad Wifi + Cellular auprès d’Apple Retail ou Apple.com. Les appareils reconditionnés certifiés sont exclus. Ligne de tablette requise: Service de données postpayé requis (min. 10 $ / mois) pour la nouvelle tablette dans les 14 jours suivant la date d’achat en magasin ou la date d’expédition de l’achat en ligne. Les clients existants peuvent ajouter des forfaits actuels éligibles qui peuvent être inférieurs. Si le service est annulé, les crédits s’arrêteront. Apple peut fournir certaines informations sur votre appareil et acheter à AT&T pour faciliter et vérifier votre éligibilité à cette offre spéciale. Frais d’activation: 30 $ chacun. Crédits de facturation: les crédits commencent dans un délai de 3 cycles de facturation. Recevra des crédits de rattrapage une fois que les crédits commenceront. Appliqué en quantités égales à l’appareil pendant toute la durée du contrat et ne dépassera pas 150 $. Pour obtenir tous les crédits, l’appareil à prix réduit doit rester sous contrat pendant toute la durée du contrat et vous devez conserver le service éligible sur l’appareil pendant toute la durée du versement. Si vous annulez le service sur les crédits s’arrêtera. Ne peut pas être combiné avec certaines autres offres, réductions ou crédits. Sous réserve de l’accord client sans fil sur att.com/wca. Service non destiné à la revente. Dépôt: Un dépôt de service peut s’appliquer. Limites: les limites d’achat et de ligne s’appliquent. L’approbation du crédit, l’activation (jusqu’à 45 $ / ligne) et d’autres frais, paiements anticipés et autres frais s’appliquent. Frais et taxes mensuels supplémentaires: appliquer par ligne et inclure les frais réglementaires de recouvrement des coûts (jusqu’à 1,50 $), les frais administratifs (1,99 $) et d’autres frais qui ne sont pas des suppléments exigés par le gouvernement ainsi que les taxes. Des frais uniques supplémentaires peuvent s’appliquer. Voir www.att.com/mobilityfees pour plus de détails. Couverture et service non disponibles. partout. Vous bénéficiez d’une allocation d’utilisation hors réseau (itinérance) pour chaque service. Si vous dépassez l’indemnité, vos services peuvent être limités ou résiliés. Les données hors réseau internationales et nationales peuvent être à des vitesses 2G. D’autres restrictions s’appliquent et peuvent entraîner la résiliation du service. Les prix, promotions, programmes, conditions et restrictions sont sujets à changement et peuvent être modifiés ou résiliés à tout moment sans préavis. Le service AT&T est soumis aux politiques de gestion du réseau AT&T, voir att.com/broadbandinfo pour plus de détails. Les prix, promotions, conditions et restrictions sont sujets à changement et peuvent être modifiés ou résiliés à tout moment sans préavis.

** Offre spéciale d’échange T-Mobile et Sprint: Obtenez 200 $ de remise sur tout iPad acheté sur l’Apple Store et sur Apple.com. Par remise avec carte prépayée virtuelle lorsque vous ajoutez une ligne Internet mobile de 10 Go ou plus. Disponible dans les magasins Apple Store participants et sur Apple.com. Taxe sur le prix avant remise due à la vente. Offre d’une durée limitée jusqu’au 27 juin 2021; sous réserve de modifications. Crédit éligible, activation d’une nouvelle ligne Internet mobile (10 Go ou plus) et échange requis. Si vous avez annulé des lignes au cours des 90 derniers jours, vous devrez peut-être d’abord les réactiver. Apple peut fournir certaines informations sur votre appareil et acheter à T-Mobile / Sprint pour faciliter et vérifier votre éligibilité à cette offre spéciale. Rabais de 200 $ via la carte Mastercard® prépayée virtuelle, que vous pouvez utiliser en ligne ou en magasin via les applications de paiement mobile acceptées; aucun accès en espèces et expire dans 6 mois. La carte est émise par Sunrise Banks NA, membre FDIC, conformément à une licence de Mastercard International Incorporated. Mastercard est une marque déposée de Mastercard International Incorporated. L’utilisation de cette carte constitue l’acceptation des termes et conditions énoncés dans le Contrat du titulaire de carte. Les lignes doivent être actives et en règle lorsque la carte est émise. Prévoyez de 6 à 8 semaines pour répondre aux exigences de l’offre. Max 12 / compte. Ne peut pas être combiné avec certaines offres ou réductions.

** Offre spéciale Verizon: Obtenez une carte-cadeau de 200 $. Offre d’une durée limitée jusqu’au 27 juin 2021. Activez votre propre iPad cellulaire en ligne sur Verizon.com. Sélectionnez un forfait de données grand public illimité ou illimité Plus. Comment utiliser: Soumettez une demande promotionnelle via http://www.vzw.com/myverizon dans les 30 jours suivant l’activation. Apple peut fournir certaines informations sur votre appareil et acheter à Verizon pour faciliter et vérifier votre éligibilité à cette offre spéciale. Recevez une carte-cadeau électronique Verizon de 200 $ lorsque vous activez un iPad acheté auprès d’Apple Retail ou Apple.com dans le cadre d’un forfait postpayé Verizon grand public. Échangez via vos notifications sur l’application My Verizon ou vzw.com/myverizon. Le client doit soumettre une demande de remboursement dans les 30 jours suivant l’activation et l’appareil doit rester activé pendant 45 jours consécutifs. Ne peut être jumelé à aucune autre offre promotionnelle. Nous nous réservons le droit de facturer le montant de la carte-cadeau électronique Verizon sur votre compte Verizon Wireless si le service est annulé dans les 12 mois ou de modifier votre plan tarifaire à partir d’un plan illimité éligible. Votre e-Gift Card Verizon sera envoyée par e-mail dans les 8 semaines suivant la réception de la réclamation à l’adresse e-mail soumise. Cette carte-cadeau peut être utilisée pour acheter de la marchandise et des services dans les magasins / kiosques exploités par Verizon ou sur verizon.com. Les cartes-cadeaux ne peuvent pas être utilisées dans les magasins de revendeurs agréés Verizon. Les cartes-cadeaux peuvent être utilisées pour payer une facture Verizon Wireless ou Fios en visitant Verizon.com ou en utilisant l’application My Verizon (factures sans fil uniquement) ou l’application My Fios. N’envoyez pas de copie imprimée de la carte-cadeau numérique avec votre facture. Pour le solde de la carte, appelez le 1.800.876.4141 ou composez #GIFT (# 4438) à partir de votre appareil sans fil. Les cartes-cadeaux ne sont pas remboursables et ne peuvent pas être retournées pour un remboursement en espèces, sauf dans les États requis par la loi. L’utilisation de la carte-cadeau constitue l’acceptation de tous les termes et conditions. Traitez cette carte comme de l’argent comptant, ni Version ni Apple ne sont responsables des cartes-cadeaux perdues, volées ou endommagées. Les cartes-cadeaux n’expirent pas et ne sont pas soumises à des frais de dormance ou autres. Les cartes-cadeaux ne peuvent pas être utilisées à des fins de revente, de publicité, de marketing, de tirages au sort ou à d’autres fins promotionnelles sans votre consentement. Offre non disponible pour les clients visibles.