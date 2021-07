Rabbit Finance est en hausse de 80% aujourd’hui – voici où acheter des pièces RABBIT

La crypto-monnaie Rabbit Finance (RABBIT) a augmenté en valeur de 80% aujourd’hui, et son volume de transactions a augmenté de près de 80% pour atteindre 10,7 millions de dollars. Ce sont des chiffres sérieux, et il n’est pas surprenant qu’ils aient attiré l’attention des investisseurs en crypto-monnaie de l’industrie.

Cependant, malgré cette vague d’intérêt, il y a eu un manque de couverture utile de la part des médias. Cet article vise à rectifier cela en vous fournissant toutes les informations clés que vous devez savoir avant d’investir dans la pièce RABBIT. Découvrez ce que c’est, comment cela fonctionne et notre prévision du prix des pièces RABBIT dans ce guide d’introduction.

Qu’est-ce que Rabbit Finance ?

C’est une crypto-monnaie qui fonctionne sur la Binance Smart Chain. Rabbit Finance est conçu avec un objectif spécifique à l’esprit : permettre aux utilisateurs de s’engager dans une agriculture à retour de levier. Le jeton natif de Rabbit Finance est connu sous le nom de RABBIT.

La pratique de l’agriculture de rendement commence lorsqu’un utilisateur verrouille des jetons de pool de liquidité (LP) en les pariant. Une fois qu’ils ont jalonné des jetons LP, ils peuvent recevoir des récompenses, qui se présentent souvent sous la forme de jetons DeFi inflationnistes nouvellement créés.

Alors, qu’est-ce que tout cela signifie pour l’écosystème Rabbit Finance ? Eh bien, cela signifie que la liquidité sera toujours maintenue sur l’ensemble du réseau, car les utilisateurs sont incités à la fournir. De plus, le jeu aide à protéger le réseau dans son ensemble, renforçant encore la proposition de valeur de la pièce RABBIT.

Cependant, Rabbit Finance ne s’arrête pas là ; apporte la touche de levier. Cela signifie que les utilisateurs peuvent emprunter du capital pour augmenter la taille de leur position LP jalonnée sans avoir à investir directement plus de jetons LP. Bien que cela augmente l’exposition de l’utilisateur aux récompenses potentielles, cela augmente également les risques, mais pour les agriculteurs de performance chevronnés, cela peut être un moyen efficace d’accélérer le flux de revenus.

Dois-je acheter des pièces RABBIT aujourd’hui ?

Si vous intéressez à l’agriculture à rendement optimisé pour générer des revenus passifs sains, Rabbit Finance vaut et vaut vraiment la peine d’examiner les jetons RABBIT plus en détail.

De plus, si vous n’avez pas la notion technique pour vous impliquer dans la pratique, mais que vous croyez toujours au succès fondamental et potentiel du projet, acheter la crypto RABBIT et la conserver pour spéculer sur les augmentations de prix à l’avenir pourrait être une stratégie efficace. . .

Cependant, avant d’investir, assurez-vous de faire vos propres recherches et soyez conscient des risques élevés et de la volatilité qui accompagnent l’investissement dans les crypto-monnaies.

La pièce RABBIT me rendra-t-elle riche ?

Ce n’est pas très probable, mais des choses plus étranges se sont produites dans le monde de la cryptographie cette année. Il suffit de regarder DOGE et BabyDoge…

Prévision de prix Rabbit Finance 2021

Notre équipe d’analystes a effectué une analyse fondamentale et technique approfondie, établissant ce qui suit comme notre prévision du prix des pièces Invezz RABBIT :

Nous prévoyons que la pièce Rabbit Finance pourrait atteindre 3 $ avant la fin de l’année, passant à 6,75 $ au cours des 5 prochaines années.

$ Couverture des médias sociaux de RABBIT

