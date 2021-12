Raccourci Pixel : Comment tirer le meilleur parti de Quick Tap

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Au début des smartphones, les appareils avaient plusieurs boutons à la fois sous l’écran et sur les côtés. Les conceptions minimalistes modernes ont supprimé la plupart de ces boutons physiques, réduisant ainsi les possibilités de configurer des raccourcis matériels. Les derniers Pixels, cependant, ont trouvé un moyen d’inclure un raccourci sans ajouter de boutons physiques supplémentaires. Ce raccourci personnalisable caché mais génial n’est pas activé par défaut. Le nom officiel de la fonctionnalité est Quick Tap et il s’agit d’un double appui à l’arrière du téléphone.

Qu’est-ce que Quick Tap et comment l’activer ?

Quick Tap vous permet de choisir l’une des nombreuses actions potentielles à exécuter lorsque vous appuyez deux fois sur l’arrière de votre Pixel. J’y pense un peu comme si on frappait à une porte et que quelque chose s’ouvrait en réponse. Vous pouvez configurer cela pour prendre une capture d’écran, lancer Google Assistant, lire/mettre en pause le média ou ouvrir n’importe quelle application ou action au sein de cette application, c’est-à-dire les raccourcis de l’application du lanceur, si vous vous souvenez de ce que c’est. Sa plus grande limitation est qu’il ne fonctionne que lorsque l’appareil est en cours d’utilisation, donc déverrouillé.

Pour configurer Quick Tap, vous devez ouvrir les paramètres de votre Pixel, puis accéder à Système > Geste > Toucher rapide. Activez la fonctionnalité, puis choisissez l’option qui vous convient le mieux. Vous pouvez également exiger des pressions plus fortes pour déclencher le raccourci. Je recommande de ne pas l’activer au début, puis de faire attention à savoir si l’action est souvent activée accidentellement ou non. Si cela se produit, activez le réglage des robinets les plus forts ; sinon, vous n’avez pas besoin de changer quoi que ce soit.

Quelles sont les meilleures idées de raccourcis pour votre Pixel ?

Les possibilités avec Quick Tap sont presque infinies. Cependant, comme cela ne fonctionne que lorsque le téléphone est déjà déverrouillé et utilisé, vous devez le considérer comme plus qu’un simple raccourci ordinaire. C’est un moyen rapide de faire quelque chose pendant que vous utilisez d’autres applications. (Sinon, ce serait la même chose qu’un raccourci sur l’écran d’accueil.) Alors, quel serait le cas d’utilisation parfait pour cela ?

Puisqu’il existe différentes manières de lancer Assistant ou de prendre une capture d’écran sur un Pixel, je ne gaspillerais pas ce raccourci supplémentaire sur ceux-ci. La pause/lecture multimédia est un bon choix, mais uniquement si vous n’utilisez pas d’écouteurs ou d’écouteurs Bluetooth. Ces choix étant écartés, il est temps de se plonger dans les applications et les actions intégrées à l’application.

L’une des meilleures utilisations est d’afficher mon certificat de vaccination ou de lancer mon application d’authentification à deux facteurs.

Mon cas d’utilisation préféré est de lui faire afficher mon certificat de vaccination. Cela est possible car l’application française de suivi et de traçabilité (Google Play) propose un raccourci in-app pour les cartes de santé. Si l’application de votre pays a des fonctionnalités similaires et que vous devez présenter votre code QR partout où vous allez, Quick Tap est un excellent moyen d’y accéder.

Une autre bonne idée est de le laisser ouvrir votre gestionnaire de mots de passe préféré ou votre application d’authentification à deux facteurs. Un double-clic vaut certainement mieux que de chercher l’application lorsque vous essayez de vous connecter à un service. Si vous vous déplacez souvent, configurer Quick Tap pour vous ramener à la maison ou au travail dans Google Maps ou CityMapper est également un gain de temps considérable. Pour les amateurs de productivité, l’ajout d’un rappel ou d’une tâche dans Google Agenda est parfait. Les bourreaux de travail apprécieront peut-être qu’il puisse être configuré pour ouvrir n’importe quel canal dans Slack ou la boîte de réception de n’importe quel compte dans Gmail, tandis que les abeilles sociales adoreront son intégration profonde avec Twitter, Instagram, WhatsApp et autres. Ou vous pouvez être la personne ennuyeuse qui l’attribue à la calculatrice ou à l’horloge – hé, je ne juge que partiellement.

Qu’avez-vous configuré pour faire Quick Tap sur votre Pixel ?

Personnellement, j’aime la polyvalence et la simplicité de Quick Tap. Mon seul problème avec cela est qu’il est limité à un seul raccourci à double pression. Google devrait nous permettre d’activer les triples et, pourquoi pas, les quadruples taps également. Cela donnera tellement plus d’options de raccourcis pour les utilisateurs de Pixel, et l’amateur de hacks qui gagne du temps en moi apprécierait chacun d’entre eux.

