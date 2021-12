Raccourcis et paramètres de confidentialité non fiables que vous trouverez sur iPhone, iPad et Mac

Une fonctionnalité de l’application Raccourcis est la possibilité de partager des raccourcis avec d’autres. Alors, que se passe-t-il lorsque vous voyez un avertissement concernant les raccourcis non fiables ?

Raccourcis non fiables

Activé par défaut, Raccourcis non approuvés est une alerte que vous verrez lorsque vous ajouterez un raccourci à votre bibliothèque depuis l’extérieur de la galerie de raccourcis. Cela signifie simplement que le raccourci est hors du contrôle d’Apple.

Pour activer les raccourcis non approuvés, ouvrez Réglages.Faites défiler vers le bas et appuyez sur Raccourcis.Vous verrez une bascule qui dit Autoriser les raccourcis non fiables, que vous pouvez appuyer pour activer.

Désormais, lorsque vous ajoutez un raccourci partagé par quelqu’un d’autre, l’application vous fera parcourir la liste des actions de raccourci pour vous assurer qu’elle ne fait rien de sournois. En d’autres termes, c’est un élément de sécurité important.

iOS 15

Dans iOS 15, les raccourcis non fiables semblent avoir disparu. Maintenant en Paramètres > Raccourcis, vous verrez une bascule pour le partage privé. Si vous l’activez, il vous permet de recevoir des raccourcis directement des personnes de vos contacts. Apple ne peut pas vérifier l’authenticité des raccourcis partagés en privé. Il existe également quelques autres options de confidentialité dans Paramètres > Raccourcis > Avancé. Dans la zone, vous trouverez ces contrôles :

Autoriser l’exécution de scripts – Lorsqu’il est activé, il vous permet d’exécuter des actions telles que Exécuter JavaScript sur une page Web ainsi que d’exécuter un script SSH sur SSHAutoriser le partage de grandes quantités de donnéesAutoriser la suppression sans confirmationAutoriser la suppression de grandes quantités de données

Ces options sont intéressantes car le raccourci peut faire ces choses, comme les suppressions, automatiquement. Lorsqu’un raccourci demande pour la première fois de supprimer quelque chose, des options telles que Supprimer une fois ou Supprimer toujours s’affichent. Bon pour l’automatisation car il supprime une étape utilisateur.