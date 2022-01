Race Capital haussier sur Bitcoin et les crypto-monnaies comme Solana | Invezz

Le marché des crypto-monnaies a considérablement augmenté en 2021, et certaines des pièces qui ont connu une croissance de l’adoption étaient Bitcoin (BTC / USD) et Solana (SOL / USD). Les deux ont vu une adoption institutionnelle accrue, et Alfred Chuang de Race Capital note qu’il est toujours optimiste sur les deux devises.

Dans une interview avec CNBC, Chuang a en outre déclaré que les volumes de transactions quotidiens moyens pour le marché de la cryptographie en 2021 avaient énormément augmenté pour atteindre 100 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

Les crypto-monnaies ont augmenté en 2021

Chuang a également comparé la croissance du marché de la cryptographie à la croissance du NASDAQ. Il a noté que si le marché de la crypto a atteint des sommets entre 2020 et 2021, les volumes de transactions sur le NASDAQ ont stagné, montrant que les actifs de crypto ont continué à susciter l’intérêt.

Il a également évoqué le taux de croissance de la finance décentralisée (DeFi), où la valeur totale bloquée (TVL) avait presque décuplé au cours de l’année écoulée. Selon Chuang, la croissance du secteur DeFi a été la plus forte croissance enregistrée pour tout type de produit technologique.

Selon DeFi Llama, le TVL pour le marché des crypto-monnaies s’élève à environ 257 milliards de dollars. Ethereum (ETH / USD) en prend la plus grosse part, avec son TVL à environ 158 milliards de dollars. En janvier 2021, le TVL de l’ensemble de l’industrie DeFi s’élevait à environ 19 milliards de dollars.

L’investissement afflue dans la crypto

Chuang a en outre noté que les investissements affluaient sur le marché des crypto-monnaies en raison de la technologie. Il a estimé qu’en 2022, le montant des fonds circulant dans le secteur de la crypto-monnaie ira de 20 milliards de dollars à 30 milliards de dollars.

Chuang a également noté qu’il était optimiste sur Bitcoin et les projets de couche un comme Solana. Il a noté que Race Capital avait investi dans plusieurs projets liés à Solana et à la bourse FTX, dont la valorisation avait considérablement augmenté au cours de l’année écoulée.

Chuang a également déclaré que Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ d’ici la fin de 2022. C’est une prédiction qui a été partagée par d’autres partisans de Bitcoin, comme le président d’El Salvador, qui a noté que Bitcoin atteindrait une évaluation à six chiffres d’ici la fin. de l’année. .

C’est une période passionnante. C’est le moment le plus excitant que j’ai vu dans la technologie », a déclaré Chuang.

