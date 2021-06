Race to Erase MS se prépare à organiser un autre gala au volant – WWD

C’est en 1993 que Nancy Davis a fondé Race to Erase MS – une organisation dédiée au traitement et à la guérison de la sclérose en plaques – après avoir été diagnostiquée avec la maladie il y a 29 ans. À ce jour, l’association a collecté plus de 50 millions de dollars.

“Quand j’ai été diagnostiqué, il n’y avait aucune cause connue, aucun médicament sur le marché et fondamentalement aucun espoir”, a déclaré Davis.

En cherchant un avis médical, elle a remarqué que les meilleurs médecins du pays menaient des recherches identiques.

« Je me suis dit:« Wow, si je pouvais mettre les meilleurs et les plus brillants au travail en équipe, nous pourrions trouver un remède beaucoup plus rapidement », a-t-elle poursuivi. “Et nous l’avons fait. Il y a maintenant 22 médicaments sur le marché avec l’approbation de la FDA.”

Ces médicaments changent la vie des gens, a-t-elle expliqué : « Il y a 90 % de chances que s’ils commencent à prendre ces médicaments dès le départ, ils peuvent avoir une très bonne qualité de vie. »

Tous les fonds collectés par l’association soutiennent le Center Without Walls, un programme collaboratif qui réunit des chercheurs scientifiques de la SEP représentant Harvard, Yale, Cedars Sinai, University of Southern California, Oregon Health Science University, UC San Francisco, Johns Hopkins et UCLA. Davis organise un gala avec une vente aux enchères chaque année pour soutenir la cause (le tout premier était à Aspen, Colorado, avec une course de ski). Et même au milieu de COVID-19, elle a continué; alors que la plupart des événements à Los Angeles l’année dernière ont été annulés, reportés ou virtuels en raison de la crise sanitaire, elle a pivoté pour offrir un concept de service au volant au Rose Bowl de Pasadena, en Californie. Pendant des années, la collecte de fonds avait été au Beverly Hilton à Beverly Hills.

“Nous n’avons jamais été aussi choqués que l’année dernière, de devoir revenir à la case départ et trouver quoi faire”, a déclaré Davis. « Je veux dire, il n’y avait rien. Nous avons toujours eu [it] dans une salle de bal, où vous aviez une installation qui avait un toit, de l’électricité, des salles de bain, des serveurs et des tables, et tout d’un coup, nous nous sommes dit : « OK, nous n’avons même pas ça. OK, ta table est ta voiture.

Le point chaud de LA Craig’s était sur place l’année dernière pour servir des sandwichs au poulet frit, de la primavera à la courge spaghetti et de la crème glacée végétalienne dans des contenants individuels. Des sacs de cadeaux – remplis de collations, ainsi que des désinfectants pour les mains Peter Thomas Roth et des masques orange (créés par la marque de bijoux Peace and Love de Davis) – ont été placés dans des malles à l’entrée. Les voitures ont ensuite été amenées à se garer en rangées sur un terrain herbeux devant une scène, où une vente aux enchères en direct a eu lieu, avant que l’auteur-compositeur-interprète Andy Grammer et d’autres ne se produisent. La soirée a permis de récolter 1,4 million de dollars.

Cette année, dans une configuration similaire avec des mesures de sécurité en place, les invités peuvent s’attendre à un défilé de mode Alice + Olivia et au groupe légendaire Earth, Wind & Fire en tête d’affiche.

« Tout le monde connaît ses chansons, quel que soit le groupe d’âge dans lequel vous vous trouvez », a déclaré Davis. “Si vous êtes vraiment jeune, si vous êtes vraiment vieux, cela vous rend juste heureux.”

Il y a environ 350 articles mis aux enchères, dont certains sont accessibles en ligne maintenant sur charitybuzz.com, d’un voyage en yacht à une lecture psychique avec le célèbre voyant Tyler Henry.

“Nous avons également mis au point des articles d’enchères très différents qui fonctionnent dans cet environnement”, a déclaré Davis. Ils incluent une discussion Zoom avec Tommy Hilfiger (un partisan de longue date de l’organisation) et un “suivi” de célébrités sur Instagram de Nicole Richie, Nicky Hilton et Kyle Richards, entre autres.

« Si nous ne faisions pas des événements comme nous le faisons, nous remonterions à des années de recherche en arrière », a déclaré Davis. « C’est tellement essentiel que cela ne s’arrête pas, même dans une année folle avec COVID-19… La seule raison pour laquelle je fais cela est parce que nous changeons des vies. Nous sauvons des vies.