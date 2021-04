Rachael Blackmore devient la première femme de l’histoire à remporter la course historique Aintree alors qu’elle triomphe avec un tir 11/1 Minella Times

La saison phénoménale de Rachael Blackmore s’est poursuivie et est devenue la première femme de l’histoire à remporter le Grand National avec 11/1 tir Minella Times pour Henry De Bromhead à Aintree.

Le cheval majestueux a trouvé beaucoup sur le long run-in pour remporter une victoire historique sur Balko Des Flos, qui en a fait un doublé pour l’entraîneur.

.

Blackmore a remporté le Grand National avec 11/1 tir Minella Times

.

Après avoir dominé Cheltenham le mois dernier, Blackmore a maintenant remporté la course la plus prestigieuse de la course.

Blackmore, qui le mois dernier a été la première femme jockey à remporter le Champion Hurdle à Cheltenham – sur De Bromhead’s Honeysuckle – a attendu son heure avant de défier et de mener deux en route vers une gloire encore plus grande à Aintree.

Blackmore a déclaré à ITV Racing: «Je n’arrive pas à y croire. C’était une tournure absolument sensationnelle.

«Ce que fait Henry de Bromhead avec ces chevaux, je ne sais pas! J’ai tellement de chance de les piloter, je ne peux pas croire que je suis après avoir remporté le Grand National. C’est incroyable.”

Blackmore était plein d’éloges pour Minella Times, l’un des sept chevaux de la course appartenant à JP McManus – parmi eux Any Second Now.

Blackmore a ajouté: «Il était tout simplement incroyable, il a magnifiquement sauté.

«J’essayais d’attendre le plus longtemps possible – quand nous avons sauté le dernier et que je lui ai demandé un peu, il était là. C’est tout simplement incroyable.

«Je ne me sens ni homme ni femme en ce moment – je ne me sens même pas humain. C’est tout simplement incroyable. »

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

