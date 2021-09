Rachael Kirkconnell du baccalauréat nettoie l’air des mois après le scandale du racisme

La saison de Matt James de The Bachelor était pleine de drames et de controverses, mais un scénario a éclipsé tout le reste et provoqué une telle réaction qu’il a littéralement changé le paysage de la franchise Bachelor pour toujours. Ce scénario, bien sûr, impliquait les photos refaites de 2018 de Rachael Kirkconnell lors d’une fête de fraternité sur le thème des plantations. Et maintenant, plusieurs mois après que le scandale a attiré l’attention nationale pour la première fois et a conduit en partie à l’éviction de Chris Harrison, Kirkconnell a révélé qu’elle avait en fait quitté la sororité après cette fête, et a déclaré qu’elle avait supprimé les photos problématiques lorsqu’elle s’est rendu compte que “ce n’est pas le cas”. t qui je suis ou qui je veux être.