Rachael Kirkconnell s’est sentie obligée de “rester silencieux” sur les photos refaites

“Je voulais m’excuser et pour certaines personnes, cela ne suffira pas et je le comprends parfaitement”, a-t-elle ajouté. “Les gens ont plus que le droit de ne pas me pardonner, mais c’était mon fond. J’avais tout perdu.”

Au cours des derniers mois, Rachael a déclaré qu’elle avait essayé de trouver “une certaine normalité” dans sa vie. Et alors que la première partie de 2021 a été difficile, elle essaie de voir la situation comme positive aujourd’hui.

“J’ai tellement appris et j’essaie de me dire, vous avez cette plate-forme et vous pourriez faire une différence”, a déclaré Rachael. “J’ai une plate-forme pour ouvrir la voie aux gens pour trouver ces ressources. J’ai une plate-forme pour amplifier ces ressources.”