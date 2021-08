Rachael Leigh Cook réfléchit à la mort de sa co-vedette Paul Walker et pourquoi cela l’a durement touchée

Cela fait plus de 20 ans que She’s All That est sorti, et les stars sont probablement des personnes complètement différentes maintenant qu’elles ne l’étaient à l’époque, car elles ont vécu deux décennies entières à l’âge adulte depuis le tournage du classique des années 90. Revenir avec une autre personne avec qui vous avez travaillé étroitement des années plus tard doit être un voyage, mais c’est un moment que Rachael Leigh Cook n’a pas pu avoir avec sa co-star. En fait, il est encore un peu difficile de croire que Paul Walker est décédé il y a près de dix ans. Il approcherait la cinquantaine s’il était encore en vie aujourd’hui.