Rachael Leigh Cook révèle une adorable rencontre avec Freddie Prinze Jr.

“Je me sens comme Julia Robert dans Pretty Woman… à l’exception de toute cette histoire de prostituée. “

Assez ironiquement, quand Rachael leigh cuisinier a livré cette ligne à la fin de She’s All That, une autre icône de la comédie romantique est née. Aujourd’hui, plus de deux décennies plus tard, l’actrice de 41 ans revient à ses racines, jouant dans un reboot du film qui l’a rendue célèbre, mais en tant que personnage différent.

Dans He’s All That – le râteau d’échange de genre de Netflix sur le classique de 1999, qui a chuté le 27 août – sensation TikTok Addison rae fait ses débuts d’actrice dans le Freddie Prinze Jr. rôle, tandis que la star de Cobra Kai Tanneur buchanan remplit les chaussures « perdantes » de Cook. Quant à la star d’OG ? Bien qu’elle ne soit que dans trois scènes, elle a un grand impact en tant que Mme Sawyer, la mère du personnage de Rae, prouvant qu’elle est toujours, eh bien, tout ça.

Cela ne dérange pas Cook de passer le flambeau à Rae et Buchanan, disant en plaisantant à E! News dans une récente interview téléphonique : “J’ai passé plus de temps à parler du film aux gens qu’à travailler sur le film, ce qui est toujours drôle.”