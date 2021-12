Rachael Ray célèbre son premier Noël dans sa maison reconstruite à la suite d’un incendie dévastateur

Ce Noël était très spécial pour Rachael Ray et son mari John Cusimano. Plus d’un an après qu’un incendie a détruit leur maison à Lake Luzerne, New York, le couple a passé ses premières vacances dans leur maison reconstruite, avec leur chien Bella, qui a également échappé à l’incendie dévastateur, les rejoignant pour les festivités.

La célèbre chef – qui a passé la saison des vacances de l’année dernière à célébrer sur le porche arrière de leur maison d’hôtes indépendante – a donné aux fans un aperçu des festivités de Noël de sa famille dans une série de publications Instagram au cours du week-end. Maintenant de retour dans leur maison, les choses semblent revenir à la normale pour le couple, et Ray a tout mis en œuvre avec ses décorations de Noël. Dans un article, Ray a montré le magnifique sapin de Noël et le décor de vacances environnant ainsi que des images du festin de Noël de sa famille qui met l’eau à la bouche, en écrivant: « ça commence à ressembler beaucoup à…. » La star de Food Network a également partagé une adorable photo d’elle serrant Bella dans ses bras, qu’elle a légendé, « Bella est tellement sur les costumes, mais elle est ma [Christmas] [angel]. Joyeux tout, tout le monde ! Xo. »

Les célébrations des fêtes ont eu lieu plus d’un an après la destruction de la maison de Ray et Cusimano à Lake Luzerne, à New York, lors d’un incendie en août 2020. Selon Ray, le feu s’est déclaré dans la cheminée et s’est rapidement propagé dans toute la maison. Ray, son mari et leur chien ont heureusement échappé à l’incendie indemne après que la personnalité de la télévision a entendu pour la première fois le feu « grimper à travers le mur ». Ray a révélé plus tard qu’elle et son mari « ont écouté nos premiers intervenants et nous sommes partis avec les vêtements sur le dos et les tongs et les chaussures Ugg aux pieds ».

Alors que leur maison était en cours de reconstruction, la famille a emménagé dans une maison d’hôtes qui n’a pas été endommagée par l’incendie. Des mois plus tard, ils ont célébré leur premier Noël depuis l’incendie dévastateur de la maison, Ray faisant découvrir aux fans comment elle a décoré. Alors que Ray et sa famille sont généralement décorés de neuf arbres autour de la maison, Ray a déclaré aux fans « nous ne plantons pas d’arbres car aucune famille ne vient nous rendre visite et nous avons perdu notre maison principale, mais nous ne laisserions absolument pas les vacances aller et venir sans décoration. » Ray et son mari ont plutôt opté pour des tonnes de guirlandes enroulées autour des fenêtres et des portes, ainsi que des lumières vives festives et certains des objets que la famille a pu sauver de l’incendie.

S’ouvrant sur l’expérience dévastatrice dans son dernier livre, This Must Be the Place, selon PEOPLE, Ray a écrit : « Nous savions que nous traverserions cela ensemble… En fin de compte, John et moi, nous revenir à reconnaissant. Certains jours sont différents des autres, mais nous essayons de dire : « D’accord, voici le nouveau plan », même lorsque nous descendons. » Nous sommes comme Moonstruck ici. Nous n’arrêtons pas de dire : ‘Arrête de te plaindre et arrête-toi de ça.' »